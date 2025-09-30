華道家・假屋崎省吾、たくさんのレモンが実る自宅ガーデニングを披露「大収穫ですね」「優秀なレモンの木ですね！」
華道家の假屋崎省吾（66）が28日、自身のブログを更新。鎌倉の自宅の庭で育てたレモンの木に果実が実ったことを報告し、写真を披露した。
【写真】「大収穫ですね」たくさんのレモンが実る自宅ガーデニング披露の假屋崎省吾
假屋崎は「なんとなんと、鎌倉の我が家で、今年初めてのレモンの初収穫」「デカイの2本植えていただき、手前の一本はなんとなんと21個、立派なレモンがなりました〜っ」と紹介。さらに「無農薬、化学肥料も使ってないので、完全オーガニックのレモン」と強調し、「体にもとてもいい」「大事に使いま〜す」と喜びをつづった。
写真には、青々としたレモンがたっぷり入ったカゴや、たくさんのレモンが実った木々の様子が収められ、ガーデニングの充実ぶりが伝わる内容となっている。
コメント欄には「素晴らしい オーガニックの家庭レモン大収穫ですね」「オーガニックの檸檬 安心ですね」「色々な料理やスイーツ、レモネードなどに使っても、まだ余りそう」「優秀なレモンの木ですね！」「ご自宅のレモンでいろいろお料理や飲み物などできそう」といった声が寄せられ、フォロワーからも驚きや共感のコメントが集まっている。
