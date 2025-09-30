キット・ハリントン、BBC＆MGM＋製作の『二都物語』に主演
『ゲーム・オブ・スローンズ』や『エターナルズ』などに出演するキット・ハリントンが、BBCとMGM＋向けに制作されるチャールズ・ディケンズ原作の古典劇『二都物語』で主演を務めることが分かった。
【写真】妻とは『ゲーム・オブ・スローンズ』で共演「キット・ハリントン」フォトギャラリー
Varietyによると、同作は全4話のリミテッドシリーズで、ドラマ『ガンパウダー』でキットとタッグを組んだダニエル・ウェストが脚本を担当。映画『MONSOON／モンスーン』のホン・カウがメガホンを取る。
ディケンズの名作古典小説として知られる『二都物語』は、18世紀のロンドンとパリを舞台に、無実の罪で投獄された父を持つルーシー・マネットと、フランスの亡命貴族チャールズ・ダーニー、若く優秀だが気まぐれな弁護士シドニー・カートンの三角関係を通して、フランス革命前後の様子が描かれる。
キットが演じるのは弁護士シドニー。チャールズを、『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』などに出演する仏人俳優フランソワ・シヴィルが演じ、ルーシーを『ウィッチャー 血の起源』のミレン・マックが演じるようだ。
公開は2026年を予定しており、イギリスではBBC、アメリカではMGM＋で放送される。
【写真】妻とは『ゲーム・オブ・スローンズ』で共演「キット・ハリントン」フォトギャラリー
Varietyによると、同作は全4話のリミテッドシリーズで、ドラマ『ガンパウダー』でキットとタッグを組んだダニエル・ウェストが脚本を担当。映画『MONSOON／モンスーン』のホン・カウがメガホンを取る。
キットが演じるのは弁護士シドニー。チャールズを、『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』などに出演する仏人俳優フランソワ・シヴィルが演じ、ルーシーを『ウィッチャー 血の起源』のミレン・マックが演じるようだ。
公開は2026年を予定しており、イギリスではBBC、アメリカではMGM＋で放送される。