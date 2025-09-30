【 高岡早紀 】 「ゴリラに会ってきたよ」子育て時代を懐かしむ上野動物園で過ごした微笑ましいひととき
俳優の高岡早紀さんが、自身のインスタグラムを更新。上野動物園を訪れたことを報告しました。
高岡さんは「上野に行ったついでに、動物園に寄り道。ゴリラに会ってきたよ」と投稿しています。また「動物園に来るなんて、何年ぶりかしら。子供たちが小さい頃は良く行ってたんだけどね…」とコメントし、久しぶりの動物園訪問であることを明かしました。
投稿には2枚の写真が添えられています。1枚目は高岡さん自身の姿で、黒いキャップとサングラス、Tシャツにベージュのパンツ、白いスニーカーというカジュアルなスタイル。日傘をさしながら、カメラに向かって微笑んでいる様子が写っています。
この投稿に、「大人になってからの動物園意外と楽しいよね」「見ていて飽きないよねゴリラ」「やはり美人は昨今の強烈紫外線から日傘で美肌を守らなくては!!」「気分転換、癒やしにピッタリな場所!!」「ゴリラさんもこんな綺麗な人間を見たのははじめてって感じですねー」などの声が寄せられています。
高岡早紀さんは、度々ＳＮＳを更新し、プライベートやオフショットなどを公開。ファンの反響を呼んでいます。
【 高岡早紀さん プロフィール 】
生年月日：1972年12月3日
血液型：A型
出身地：神奈川県
趣味：犬の散歩
【担当：芸能情報ステーション】