

少年院で「食の大切さ」を説くカフェ店主・広野美代子さんの「野菜ランチ」（筆者撮影）

「食の大切さ」を考えることは少年の更生に、どんな影響を与えるのか――。富山市内でカフェを営む広野美代子さんは2025年2月と6月、中部地区にある少年院で食をテーマに講演した。広野さんが営む「カフェゴッコ」は無農薬の地元産野菜を使ったメニューが魅力である。地域でも料理教室の講師を務める広野さん。少年院での講義に、どんな思いを込めているのだろうか。

「ひと口ひと口を大事に。今日食べたものが、明日の体を作る」

「ひと口ひと口を大事にしてね。今日食べたものが、明日の自分の体を作るんだよ」

広野さんは、店で使う野菜を富山県南砺市の生産者グループから仕入れている。旬を大切に、地産地消がモットーだ。地域では子育てサークルや大学、自治体、店舗で、地元産の無農薬野菜を使った料理教室や、添加物のリスクなどを伝える勉強会を開いている。2025年2月、少年院で初めて講演した際も「あなたの食べるひと口を大切に」と強調した。

広野さんの講演はおよそ1時間半。二十数人の少年を前に話しながら、「ちゃんと伝わっているかな。（心に）響いているかな」と、かなり不安だった。しかし、話し終えて質問のタイミングでサッと6、7人の手が挙がり、「伝わっている」と思った。2週間ほどして少年院の施設長から礼状と少年たちが書いた感想文が届き、あらためて手応えを実感した。

「明るい話しぶりに元気をもらった。命の大切さにあらためて気づいた。自分で料理をするときは冷凍食品ばっかり使っていた。料理がうまいとモテるから頑張りたい。食の安全は当たり前じゃない……。いろいろな思いをたくさん書いてくれています」

少年院での講演について語る広野さん（筆者撮影）

初回の講演後すぐに少年院から、同じ顔ぶれの少年たちを前に「もう1度、講演してほしい」と依頼があった。広野さんが地域で「食の大切さ」を伝える場合、多くは調理方法まで伝える実習の形式を取っている。調理実習ができないかと打診したが、担当者から難しいと言われた。そこで動画を作り、2025年6月に行った2回目の講演はハンバーグ、豚の生姜焼き、ほうれん草のごま和えの作り方を紹介した。すると、再び礼状と感想文が送られてきた。

「講話を受けてお腹がすいたとか、得意料理が何かを教えてくれた子もいました。皆さん、『料理は意外に簡単』と思ってくれたようです。家族のために料理をしたいという感想もありました」

広野さんが「野菜を繊維に沿って切ると食感が残り、繊維を分断するように切ると柔らかくなる」と伝えたことが印象に残ったとするコメントや、家族と食卓を囲んだ思い出の数々を明かす感想もあった。

少年院では「お母さんになった気持ちで講演しよう」

少年院から依頼を受けた当初、広野さんは「何を話せばいいのだろう」と迷った。ぶっつけ本番ではなく、初回の講演の2週間ほど前に少年院を見学している。担当の職員と打ち合わせをし、レクチャーを受けた。少年院で過ごす子どもの背景を知り、「お母さんになった気持ちで講演しよう」と決めた。

「目の前にいる少年たちからは、料理教室などで出会った大学生と同じように好奇心や意欲が感じられました。少年院は更生の場であり、導く方々も就学・就労に向けての学びを意識しているのでしょう。少年たちは少年院を出た後、家庭や社会に戻って新たな気持ちで生活していきます。更生の途中で私と出会い、食を通じて、これから先の生き方を考えていると分かりました」



富山県立大学での料理教室（広野さん提供）

広野さんが「お母さんになった気持ちで講演しよう」と思った深い理由がある。離婚後、わが子と離れて暮らした時期が長かった。今は孫も含めて仲良くしているが、交流が途絶えている間は「出会った子どもに優しくすることで、わが子も他の人から優しくされているはず」と信じて前向きに過ごした。だから、少年たちと離れて暮らす親の心情が理解できた。

好評「野菜くずドレッシング」、廃棄する部分を活用

少年院で食の大切さを伝える講師として、広野さんに白羽の矢が立ったのには、どのような経緯があったのだろうか。正式名称「コミュニティカフェ・カフェゴッコ」は2023年6月、農林水産省による第7回食育活動表彰で農林水産大臣賞を受賞した。それ以前に北陸農政局の表彰も受けていたので、農林水産省のホームページを見た少年院の担当者が問い合わせ、北陸農政局の推薦で広野さんが講師に決まった。

広野さんのライフストーリーは次のようになる。中学卒業まで富山市で、高校からは東京都内で過ごした。高校時代から飲食店でアルバイトし、都内のイタリア料理店に就職した。そこでは、安全にこだわった食材を使って調理していた。しかし、30歳で富山市へUターンし、レストランで店長として働き始めると、経営者と食の安全を巡って対立した。食材の劣化防止のために添加物を加え、化学調味料も多用していた。また、メニューで「手作りコロッケ」とうたいながら食品メーカーが製造・販売した「手作り風」の商品を揚げて出すことに罪悪感を覚えた。

それでもレストランに2年ほど勤めたが、体調を崩して退職。その後、薬膳やマクロビオティックなどについて学び、自宅で料理教室を始めた。地元産の無農薬野菜を使った料理を家庭向けに教えていると、「店を開いて多くの人に食べてもらいたい」という気持ちが湧いてきた。そこで、2009年に4月、多くのカルチャースクールが入る「とやま健康生きがいセンター」の1階に「カフェゴッコ」をオープンした。



「カフェゴッコ」の店頭では地元産の農産物などを販売（筆者撮影）

看板メニューは「野菜ランチ」である。プレートに十数種類の野菜が盛り付けられ、広野さんが考案した「野菜くずドレッシング」をかけて味わう。野菜ランチに肉または魚料理を1品足して注文するのが常連客の定番メニューである。おまかせカレー（スープ付き）や、各種ドリンク、「牧場ジェラート」などのデザートもある。米は富山県産コシヒカリに有機栽培の玄米を交ぜて炊いている。野菜はほとんどが農薬不使用の富山県産野菜で、味噌も自家製である。

ちなみに、「野菜くずドレッシング」は、無農薬野菜ならではの産物である。皮や芯、くきなど余った部分を使い、オーガニックの酢や油と合わせる。筆者も野菜ランチと肉料理（この日はハンバーグ）を食べてみた。野菜くずドレッシングは野菜の旨味が凝縮され、どの野菜にかけて食べてもしっくりと馴染む気がする。みそ汁は具だくさんで、豆腐も付いてお腹いっぱいになった。

人と人をつなぐカフェ「ここにくれば笑顔になれる」

正式名称が「コミュニティカフェ・カフェゴッコ」というだけあって、「カフェゴッコ」は人と人をつなぐ場でもある。来店した飲食店のスタッフから「この野菜、どこで作っているの？」と聞かれれば生産者を紹介し、地域の農業の活性化につなげている。店のキャッチフレーズは「ここにくれば笑顔になれる」。来店客の要望や悩みを聞いて「ここに行ってみれば？」と支援窓口などの情報を提供する。

このほか、医師やカウンセラーを講師に迎えて相談会を開き、心身に悩みを抱えた女性を専門職へつないでいる。インタビューした日の2週間後には「子どもの虐待」をテーマに相談会を予定していた。レジの前には能登半島地震被災地支援のための募金箱が置いてある。広野さんも富山市のボランティア団体の一員として毎月、石川県能登地区へ足を運び、被災者に食べ物や飲み物を提供している。

食を通じて自分を大事にできれば、人も大事にできる

「食の大切さ」を伝えることが、少年たちの更生と、どうつながっていくのだろうか。広野さんに、あらためて聞いてみた。

「2回の講演では『あなたの食べるひと口を大事にしてね。今日食べたものが、明日の自分の体を作るんだよ』と伝えました。食の大切さを考えることは自分の体を大事にすることになります。自分を大事にできれば、人も大事にできると思います。食→自分→他者と大事にすべき対象は関わり合い、子どもの成長は今日から明日、未来へと続いていきます」

広野さんに食の重要性を教えてくれたのは母・正代さんである。86歳にして都内で一人暮らし。今も自分で料理を楽しみ、自慢の一品が完成すると写真を撮ってメッセージを添えて送ってくるそうだ。正代さんは広野さんが物心つくころから一緒に台所に立って野菜の切り方や味付けを教えてくれた。食材の大切さとともに、調理する人に安全を求めた。とりわけ刃物の扱いは、「包丁は調理台の真ん中に、刃を人がいる側とは逆に向けて置こう」などと丁寧に教えてくれた。

「包丁は使い方次第で料理の味を左右するよ。おいしいものを作るための大事な道具だけど、雑に扱うと自分や人を傷つける。必ず、安全に扱ってね」

少年院の講演で広野さんは、正代さんの言葉を、そのまま伝えている。母の教えを思い起こし、目の前の少年たちに長く離れて暮らしたわが子の面影を重ねた。「食の大切さ」を説く講演は今後も続く予定で、次回は2026年2月を予定する。広野さんは「どこへでも出向き、食の大切さを伝えたい」と話している。



「野菜ランチ」を提供する広野さん（筆者撮影）

（若林 朋子 ： フリーランス記者）