全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、10月2日から8日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は10月1日から7日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜富山・能登・神戸線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜高知・大分線、札幌/千歳〜稚内・函館・秋田線、長崎〜壱岐・五島福江線

・5,500マイル

東京/羽田〜女満別・釧路・帯広・岡山・萩石見・高松・松山・福岡・北九州・大分・鹿児島線、大阪/関西〜札幌/千歳線、名古屋/中部〜秋田・大分線、札幌/千歳〜富山線、福岡〜仙台線、沖縄/那覇〜宮崎線

・6,500マイル

札幌/千歳〜福岡線、静岡〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。