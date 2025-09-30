FANTASTICS、テレ朝初冠番組が今夜スタート 八木勇征が“食いしん坊キャラ”で食べっぷり対決
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSが、テレビ朝日で初となる冠番組『ファンタスティックPARK』（毎週火曜 深1：02 ※関東ローカル）を30日からスタートさせる。
【写真】おにぎりを持ち幸せな表情を浮かべる八木勇征
2016年に結成し、2018年にメジャーデビューを果たしたFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。番組では、“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”を見せるべく、NGなしでさまざまな企画に挑戦していく。
記念すべき初回放送では『メンバーを丸裸！深掘りFANTASTICS』と題し、事前アンケートをもとに自分や仲間についての意外な一面を徹底検証。普段から近くにいるからこそ知る“裏の顔”や誰にも言っていない秘密が次々と飛び出す。ゲストにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号を迎え、軽妙なツッコミとともにメンバーを追い込んでいく。
国宝級イケメンランキングで2期連続1位を獲得し殿堂入りした八木だが、メンバーからの印象は“食いしん坊”。自身では特技を「ご飯を食べている姿だけで人を幸せにできる」と豪語するが、この日は芸人界随一の食いしん坊キャラで知られるタイムマシーン3号・関と直接対決。甘いルックスと歌声からは想像できない八木の食べっぷりを披露する。
さらに堀は「自覚のない自信家」ぶりを指摘され不満が爆発!?さらに中島颯太が語る大阪旅行の珍事件に佐藤は「嫌だわ、そんなの!!」と爆笑するなど、スタジオは終始大盛り上がりとなった。
初回収録後、佐藤は「仲が悪くなっちゃうかも（笑）。ドタバタの初回収録でした。メンバーとは付き合いも長いので、全員のことを分かっているつもりでしたが、実は知らないことばかりでした。視聴者の皆さんも、僕たちも知らないメンバーの側面がたくさん出たので、きっと楽しんでもらえると思います！」と語る一方で、中島は「それぞれのキャラクターの魅力が出て、エピソードトークもとても面白かったので、改めていいグループだなぁと思いました！」と振り返る。「人によって真逆の感想が出る収録でした（笑）」と世界がまとめ、おのおのがやり切った表情に。
さらに初回では、番組決定を事務所社長・HIROからサプライズ発表された瞬間も特別公開。驚きと喜びが入り混じるメンバーの“素の表情”も見ることができる。
