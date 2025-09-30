「ミスFLASH」＆「ミスEXMAX」GP・丸山りさ、グラビアン魂に登場 “天才少女”の知性と艶やかさを披露
グラビアアイドルでタレントの丸山りさが、9月30日発売の『週刊SPA!』10月7日号の人気企画「グラビアン魂」に登場した。
【写真】透け感も…ビキニ姿で美ボディを披露する丸山りさ
誌面では「賢い人ほどエロい」と語られるエロチシズムに焦点を当て、幼少期には“天才少女”と呼ばれたという丸山の知性と、大胆な魅力が掛け合わされたカットが展開されている。
丸山は岐阜県出身。2025年に「ミスFLASH」および「ミスEXMAX」でグランプリを獲得した注目のグラドルだ。現在は最新DVD『りさまる式初恋レッスン』（竹書房）が発売中。
このほか、「表紙の人／このあと、どうする？」にはHARUKA、「美女地図」には岡本彩夏が登場する。
