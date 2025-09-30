¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¡ÈÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¡Éµ¿ÏÇ¤â½Ð¤¿¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡¢24ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤µî¤Ã¤Æ7¥«·î¡Ä2¿Í¤Î¿ÆÍ§¤ÏÈá¤·¤ß¤Î½äÎé
½÷Í¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ7¥«·î¡£¿ÆÍ§¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¥¹¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¸Î¿Í¤È¸òºÝ¤«
9·î30Æü¡¢·»Ëå¥Ç¥å¥ª¡ÖAKMU¡×¤ÎËå¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î½äÎé¤ÎÆ»¡£Æüº¹¤·¤â¡¢ÌÚ±¢¤â¡¢É÷¤â¡¢¾å¤êºä¤â¡¢²¼¤êºä¤â¡¢Í§Ã£¤â¡¢Á´Éô¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´½äÎéÏ©¤òÊâ¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´½äÎéÏ©¤Ï¡¢À»¥ä¥³¥Ö¤ÎÊè¤¬¤¢¤ëÂçÀ»Æ²¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢½¡¶µÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ë²Ã¤¨¡¢Æâ¾Ê¤äÌþ¤ä¤·¤ÎÎ¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½äÎé¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤¿¤Á¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎÎ¹¤Ë¤Ï½÷Í¥¥¥à¡¦¥Ü¥é¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£2¿Í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ÆÅüÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¡Ê·»¤Î¡Ë¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬¡È¤ªÉ±ÍÍ¡É¤Ë¤À¤±¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡£»ä¤â¤ªÉ±ÍÍ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¥¥à¡¦¥Ü¥é¤¬½äÎé¤ËÉë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é7¥«·î¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯2·î16Æü¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢24ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
À¸Á°¡¢3¿Í¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¡¢ÌóÂ«¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÑÈË¤Ë²ñ¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¼«Âð¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¥¥à¡¦¥Ü¥é¤¬¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤·¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥é¤â»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î½äÎé¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ò¼º¤Ã¤¿ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤äÍ§¾ð¤ÎÂº¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¥¥à¡¦¥Ü¥é¤¬SNS¤Ë»Ä¤·¤¿¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯ÁÛµ¯¤µ¤»¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê²¹¤«¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡×¤È°Ö¤á¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¸å¡¢°äÂ²¤ÏË½Ïª·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤¬15ºÐ¤Îº¢¤«¤éÌó6Ç¯´Ö¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯»þ¤Î¸òºÝ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¡¢°äÂ²¤ª¤è¤ÓÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀË½ÎÏ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌó120²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó12²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤âË¡ÄîÆ®Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£9ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅß¤Î¾®Ä»¡Ù¤Ç¤Ï¸É»ù±¡¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤òÇ®±é¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÌò¼Ô»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ±Ç²èÂç¾Þ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡§º¾µ½ÁàºîÃÄ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¨ÏÓ¤Î½÷Å¥ËÀÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2022Ç¯5·î18Æü¤ËÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£2025Ç¯2·î16Æü¡¢24ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£