俳優・モデルの若月佑美さんが、自身のインスタグラムを更新。9月26日から28日にかけてモビリティリゾートもてぎで開催された世界最高峰の二輪レース「2025 FIM MotoGP 世界選手権シリーズ 第17戦 MOTUL 日本グランプリ」の公式PR大使を務めたことを報告しました。



【写真を見る】【若月佑美】「身に余る大役でしたが 本当に素晴らしい世界でした」世界最高峰の二輪レース MotoGP 日本グランプリ公式PR大使 体験を報告





若月さんは黒いライダースジャケットに、黒いシャツと、黒いワイドパンツという、全身黒の衣装に身を包み、会場内の様々な場所でPR大使としての役割を果たしたようです。









若月さんは「身に余る大役でしたが、任せて頂き凄く嬉しかったです」と感想を綴っています。



マイク付きヘッドホンを両手で耳に当てて聞いているのは、ライダーとピットをつなぐ無線でしょうか、集中した表情が印象的です。









レース終了の合図となるチェッカーフラッグを振る役割も体験。MotoGPの迫力を間近で感じる貴重な経験となったようです。









今年2月に二輪免許を取得し、バイク活動を開始したばかりの若月さんは、「本当に素晴らしい世界でした。あのスピード、技術、メンタル、神の域でした。ライダーの皆様を心から尊敬しました」と感想を綴っています。高速で競い合うライダーたちの凄さに感銘を受けた様子を伝えています。









また、会場の雰囲気についても「お祭りのように賑やかで、SHOPも沢山並んでいて、ご飯も色んな出店があって、広場もあるし、レースはもちろんその他も沢山楽しめる空間だった」と表現。「是非まだ未体験の方は来年も日本GPもあるので行ってみてください」と呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】