Snow Man目黒蓮（28）が30日、都内でモトローラ新製品発表会に出席した。

10月10日から始まる新CMでは、タクシーの中で新製品「motorola razr60」を駆使する姿が描かれる。アンバサダー就任から1年。モトローラの技術に触れ「かなり満喫させていただきました。海外やいろんなところに行かせていただく機会が多かったので、相棒として一緒にいろんなところを旅できました」と語った。

会見では、昨年から使用している、折り畳みスマートフォン「razr50」で撮影した写真を公開。1枚目はイタリア・ミラノで撮影した自然豊かな1枚。原っぱと牛を映した写真で「自然とかの色味をモトローラで撮るとすごくキレイに撮ってくれる」と感動。もう1枚は、メンバーの渡辺翔太（32）に撮影してもらったもの。ロケ先の京都での着物姿の1枚を公開し「夕日がすごいキレイで撮ってもらいました」と語った。

また、「moto ai」を使用してこの秋やりたいことの戦略を練った。「自然が好きなので」と案が並ぶモニターを凝視。アウトドア系では「星空観察がすごい魅力的ですね。でも体を動かすのも良い…」と悩み抜いた結果、「お月見・星空観察」に着地。「日ごろから星空を見ることが多いんですけど、秋もやりたい！」と意欲的。グルメジャンルでは「七輪でサンマ」を選択。「この間ミラノに行っていてサンマが食べたいと思って。帰ってきてすぐ食べたんです」とおかわり。インドア系では映画、ドラマの一気見を選択した。

商品について「日ごろ使わせていただいて相棒のような。みなさんと一緒に『razr60』の魅力をふかぼっていけたら良いなと思います」とも語った。