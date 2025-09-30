TWICEミナ、前髪ぱっつんロングで印象ガラリ「似合ってる」「お人形さんみたい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/30】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が29日、自身のInstagramを更新。前髪ぱっつんの黒髪ロングヘアで新たな雰囲気を披露し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEミナ、前髪ぱっつんロングの別人級ビジュアル
ミナは黒猫の絵文字とともに、前髪ぱっつんの黒髪ロングヘアでの姿を公開。鏡越しの自撮りやライブのオフショットなどを投稿し、前髪をセンター分けした従来のヘアスタイルとは異なる印象的なビジュアルを見せている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い」「似合ってる」「お人形さんみたい」「全てが美しい」「新鮮」「ロングも素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
