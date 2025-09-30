渡辺美奈代、美脚輝くミニ丈姿に絶賛の声「可愛いさが増してる」「レジェンド」
【モデルプレス＝2025/09/30】歌手でタレントの渡辺美奈代が29日、自身のInstagramを更新。バースデーライブのミニ丈衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代、美脚眩しいミニ丈衣装姿
渡辺は「バースデーライブ衣装 昼の部1」と白のミニドレス姿を公開。セーラー風のデザインが施された白のドレスに白のブーツを合わせ、ふんわりと広がるスカートに手を添えるポーズを披露した。頭には赤と青のリボンをあしらった帽子を乗せ、キュートなスタイルで美しい脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛いさが増してる」「レジェンド」「美脚」「スタイル抜群」「変わらず素敵」「憧れです」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代、美脚眩しいミニ丈衣装姿
◆渡辺美奈代、白のミニドレス姿で美脚披露
渡辺は「バースデーライブ衣装 昼の部1」と白のミニドレス姿を公開。セーラー風のデザインが施された白のドレスに白のブーツを合わせ、ふんわりと広がるスカートに手を添えるポーズを披露した。頭には赤と青のリボンをあしらった帽子を乗せ、キュートなスタイルで美しい脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛いさが増してる」「レジェンド」「美脚」「スタイル抜群」「変わらず素敵」「憧れです」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】