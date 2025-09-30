人気声優の内田真礼と石川界人が結婚発表「大切な存在です」
人気声優の内田真礼と石川界人が9月30日、結婚を発表した。
SNSに投稿された「皆さまへ」では、「突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。
そして「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と続けた。
それぞれについては「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」とつづり、「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と報告した。
今後は「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み 今後の活動に活かしていきたいと考えております」とのこと。
最後は「未熟な二人ではございますが 今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。
内田真礼（うちだまあや）は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」の神崎蘭子役などで知られる人気声優。ソフトバンクホークスの大ファンで、弟は声優の内田雄馬。石川界人は「ハイキュー!!」影山飛雄役、「僕のヒーローアカデミア」飯田天哉役などで知られる。
