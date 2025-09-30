¥×¥é¥ìー¥ë¡Ö¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó²þ¡×11·î22ÆüÈ¯Çä
¡Ú¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó²þ¡Û 11·î22Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,280±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥×¥é¥ìー¥ë¡Ö¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥óCW ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó²þ¡×¤ò11·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,280±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¥Á¥§¥ó¥¸ ¥¶ ¥ïー¥ë¥É¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó²þ¡×¤òÊÑ·Á¤¹¤ë¥×¥é¥ìー¥ë¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£1Î¾ÊÔÀ®¤Ç¿·´´Àþ¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤Ç¤¡¢°Å°Ç¤Ç¸÷¤ëÃß¸÷»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ë¥À¥Óー¥¯¥ë¡×¤È¤Î¡Ö¥Óー¥¯¥ë¹çÂÎ¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¨¥ë¥À¥Óー¥¯¥ë¡×¤È¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡×¤ò3ÂÎ½¸¤á¤ë¤È¡Ö3Î¾¹çÂÎ¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
(C)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡¦JR-HECWK/ERDA¡¦TX