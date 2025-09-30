“バズーカ美バスト”HARUKA『週刊SPA!』で魅せる艶姿 マツモトクラブ脚本で“大胆演技”
CYBERJAPAN DANCERSの中心メンバー・HARUKAが、9月30日発売の『週刊SPA!』10月7日号に登場した。誌面では、芸人・マツモトクラブが手掛けたシナリオをベースに、大胆な世界観を表現している。
【写真】ミニスカでカラオケを歌うHARUKA 大胆に体現
舞台は行きつけのスナック。カラオケを歌おうとした主人公の前に現れるのは、美しい女性。彼女とデュエットを重ねるうちに、やがて“シングルベッドで愛が生まれた日”へと展開していく物語を、カメラを通して描き出した。
HARUKAは1996年大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSへ加入し、Fカップの“バズーカ美バスト”で注目を集めるメンバー。
脚本を担当したマツモトクラブは1976年東京生まれ。俳優活動を経て2011年にピン芸人としてデビューし、『R-1グランプリ』決勝の常連。2015年には準優勝を果たし、2025年大会でも決勝に進出している。独自の視点と世界観を活かした演出で、今回の誌面にも独特の色を添えた。
このほか人気企画「グラビアン魂」に、丸山りさ、「美女地図」に、岡本彩夏が登場する。
【写真】ミニスカでカラオケを歌うHARUKA 大胆に体現
舞台は行きつけのスナック。カラオケを歌おうとした主人公の前に現れるのは、美しい女性。彼女とデュエットを重ねるうちに、やがて“シングルベッドで愛が生まれた日”へと展開していく物語を、カメラを通して描き出した。
脚本を担当したマツモトクラブは1976年東京生まれ。俳優活動を経て2011年にピン芸人としてデビューし、『R-1グランプリ』決勝の常連。2015年には準優勝を果たし、2025年大会でも決勝に進出している。独自の視点と世界観を活かした演出で、今回の誌面にも独特の色を添えた。
このほか人気企画「グラビアン魂」に、丸山りさ、「美女地図」に、岡本彩夏が登場する。