◇滋賀国民スポーツ大会高校野球硬式の部準決勝 県岐阜商4―10山梨学院（2025年9月30日 マイネットスタジアム皇子山）

滋賀国民スポーツ大会高校野球硬式の部は30日に準決勝が行われ、県岐阜商（岐阜）は山梨学院（山梨）に4―10で敗れて3位に終わった。

生まれつき左手指のないハンデを乗り越えて活躍する横山温大（3年）は、2―10の7回1死一、二塁で右中間への2点二塁打を放った。三塁には頭から飛び込むも憤死となり、「久々に三塁まで走ったので足がもつれて…」と苦笑い。高校最後の打席で快音を残して大歓声を受け、「最後の打席なので、空振りでもいいので自分のスイングをしようと思っていました。高校野球最後の打席で打てて良かった。悔いなく目一杯、力を出せました。今でも歓声が耳に残っていますし、ここまで野球をやってきてよかったなと思いました」と笑顔を見せた。

夏の甲子園では4強進出に貢献。ハンデを背負いながら活躍する姿は反響を呼び、準決勝には3万7000人の観客が甲子園に集まった。

高校卒業後は大学で野球を継続する予定。「大学でも野球をして、もっともっと上のレベルを目指せるように頑張ります」と言葉に力をこめた。

◇横山 温大（よこやま・はると）2007年（平19）7月17日生まれ、岐阜県出身の18歳。小3から緑陽野球スポーツ少年団で野球を始めて投手。中学では愛知江南ボーイズに所属。県岐阜商では3年春から背番号17でベンチ入りし、今夏は背番号9。50メートル走6秒2、遠投100メートル。1メートル70、70キロ。右投げ左打ち。