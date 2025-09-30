急速な勢いで社会にAIが浸透する今、「将来困らないように、あれこれ知識を身に付けておく」というこれまでの教育のあり方に限界が見え始めています。そんななか、ワンダーファイ株式会社 代表取締役・川島慶さんは、これまで1万人以上の子どもたちと関わってきた経験から、人生を切り拓き、自分らしく輝く力として「学ぶ力」を伸ばすことを勧めています。そこで今回は、川島さんの著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】「考えることが好き！」な子になる保護者のかかわり方と環境のつくり方とは？川島慶『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』

子どもはもともと「意欲」を持っている

子どもは、その子ならではの感性を持っている

「意欲が大事である」というと、「まわりと比べて、うちの子は意欲がない」「やる気を出させるにはどうしたらいいか」と不安に思われるかもしれません。

しかし、別の視点でとらえることをおすすめします。

赤ちゃんは誰に教えられることもなく、目に入るものすべてに興味を示し、手を伸ばし、口に入れ、触って確かめます。

これは生まれながら、まわりの環境に興味・関心を持ち、自ら進んで挑戦している行動でもあります。

意欲は、子ども誰しもが本来持っているものなのです。

意欲こそがその子のオリジナリティの源泉

子どもの意欲を引き出したいと考えると、ついすべてのことに関心を持ってもらいたいと思ってしまうかもしれません。

でも、これについても別の視点を持つことをおすすめします。

同じ景色を見ても、人によって気になるポイントは違います。同じ本を読んでも、立ち止まる場面は人それぞれ異なります。

これは意欲というアンテナが、その人の関心や興味に応じて、特定の情報をキャッチしているからです。

何に興味を惹かれるか、何を美しいと感じるかは、その子の特性や、その子の歩んできた道のりによって変わっていきます。

たとえば、私は大好きな漫画や本を読むのは、とても遅いです。

それは一つひとつの場面で「どういうこと?」「なるほど、そういうことか」と引っかかってしまうからです。

この人それぞれの「引っかかり」こそが、意欲というアンテナが働いているといえるのです。

親御さんとしては、「＊＊に興味を持ってほしい」などと思うかもしれません。子どもが親の期待するものに興味を持つとはかぎりません。むしろ、敏感に親の誘導を感じて興味を失ってしまうこともあります。

ワンダーファイは、「世界にはこんなにおもしろい、わくわくすることがあるよ」と、興味のきっかけを、教材や体験で子どもから引き出すことにスタッフ一同取り組んでいる組織ですが、子どもに狙って興味を持ってもらうのは、とてもクリエイティブな営みです。

無理に仕向けるのではなく、その子が関心のある所から広げていく視点を持つといいでしょう。

理屈で考えるより、感性で動いていることのほうが多い

親御さんにかぎらず、多くの人が、今すぐロボットにそっくりそのまま置き換えることは到底不可能な意思決定を、瞬間瞬間行いながら日々を過ごしていると思います。

日常生活のような、ルーティンに見えるようなこともそうだと思います。



（写真提供：Photo AC）

理屈としてはっきり言語化しているというよりは、「なんとなく」感覚的に判断して行動していることがほとんどなのではないでしょうか。この「なんとなく」も意欲（感性）に含んでいると、私は考えています。

日常生活のみならず、仕事の場面でも、理屈で考えているように見えても、「AならばB、BならばC、という論理展開のみで仕事を進めている」というよりは、目の前の状況や課題に対して、「感覚的に、こうしたほうがいい気がする」ということが先に立ち、自身や周囲を納得させるために、共通の前提を用意して理屈、論理展開を駆使する、というほうが多いのではないでしょうか。

それもそのはず。日々向き合う状況は、条件が少なく、シンプルに答えが定まる問題とは異なり、影響する要素がとても多く、すべての影響を考慮して、論理的な解を見出すことはほぼ不可能です。これまでの全体験、経験を総動員して、感覚的に「こっちかな」ということをとらえているとも言えます。

お子さんと接するうえでも、親御さんが日々駆使している感覚だと思います。

そして、理屈で考えるよりも、「こっちかな」という感覚が行動の先に立つので、その人の言動を特徴づけるもの、つまりその人らしさが表れやすいのは、この「なんとなく」の感性であり、意欲であると言えます。

大人もそうですし、子どもはなおさらそう感じます。

AI時代、その子らしさこそが価値になる

AIが進展する中で、意欲の価値はますます高まっています。AIは膨大なデータから与えられた問いに対して答えを出すことは得意です。

一方で、人間の価値は、そこから外れたところにあります。「なぜみんなと同じことをしなければいけないの?」「もっとおもしろいやり方があるんじゃない?」「私だったらこうする」――こうした独自の視点こそが、これまでもそうでしたし、これからなお一層価値が生まれていくことを確信しています。

子どもの意欲や感性は、まさにこの「その子らしさ」の源泉です。同じものを見ても、その子独自の視点で興味を持ち、その子なりの試行錯誤を始めます。

子どもは、大人が気づかない問いを自然に発見します。「なんで空は青いの?」「どうして人間は歩けるの?」「なんで夜になると暗くなるの?」これらの素朴な疑問こそが、学びの出発点となります。

※本稿は、『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。