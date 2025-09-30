【ロサンゼルス＝後藤香代】米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は２９日、ＡＩ（人工知能）モデルの開発者に大規模サイバー攻撃への対策を義務付ける全米初のＡＩ安全法に署名した。

地元産業界からＡＩ開発の妨げになると懸念の声が上がり、昨年は同種の法案への署名を拒んだが、今年は署名に転じた。

同州によると、世界の主要ＡＩ企業５０社のうち、３２社が州に拠点を置く。

ＡＩ安全法は、生物兵器や核兵器の製造・使用など壊滅的な被害をもたらす悪用を防ぐため、ＡＩモデルにどのような安全対策を組み込んだかを公表し、リスクを評価して報告するよう義務付けた。違反した場合は民事罰の対象となる。

ニューサム氏は２９日、ＡＩ安全法について「地域社会の保護とＡＩ産業の持続的発展の均衡を実現する法律だ」とコメントした。

ニューサム氏は、次回２０２８年の米大統領選で民主党の有力候補と目されている。米政治専門紙ポリティコは２９日、署名に転じたニューサム氏について「中国に技術競争で打ち勝つためＡＩ開発を加速させてきたトランプ大統領との差別化を進めた」と報じた。