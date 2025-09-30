あなたの周りに、なぜか惹かれてしまう「品のいい人」はいませんか？ 書道家の詠月さんは、「その魅力は、外見の美しさではなく、ふとした所作や言葉ににじむ美しさです」と語ります。今回は、詠月さんの著書『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』から一部を抜粋し、心と身体を整え、内面から輝くためのコツをご紹介します。

【書影】日常に「和」の習慣を取り入れることで、心と身体を整え、内面から輝くためのコツを伝える一冊。詠月『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』

* * * * * * *

「わたし」を整える

「暮らしを整える」と聞くと、つい収納を見直したり、物を片づけたりといった“目に見える整理”を思い浮かべる方も多いでしょう。

けれど本当に整えたいのは、日々を生きる“わたし自身”なのかもしれません。

まずは、心と空間に余白をつくることから始めてみませんか。

部屋の一角をすっきりと整えて部屋のなかに余白をつくると、不思議と心にも風が通り、余裕が生まれます。

ものが減ると、考えごとも静かになる。

そんな小さな変化の先に、本当の整えがあります。

「整える」という営みの本質

部屋が整い、余白が生まれると、それまで気にも留めなかった小さな“整え”をしたくなります。

花を一輪、そっと飾ってみたり。

好きな香りのアロマを焚いてみたり。

ただ片づけるだけではなく、その空間をより心地よく、美しく整えたくなるのです。

清らかになった空間には、自ずと“よい氣”が巡りはじめます。

その流れを感じるうちに、「もっと心地よく、もっと澄んだ場にしたい」という気持ちが自然と湧いてきます。

そんな内側からの変化こそが、「整える」という営みの本質なのかもしれません。

人も自然の一部

そして、もうひとつ大切にしたいのが「リズム」。

「朝いちばんに窓を開け、その日の氣をとり入れる」「花に水をやり、掃除をして、自分のために丁寧にお茶を淹れる」など、自分なりのリズムを決めて続けてみてください。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

誰に見せるでもない日々のルーティンが、実は心を守ってくれているのです。

さらに意識したいのは、「季節と整える」こと。

梅の花がほころび始めたら春支度をはじめ、風が冷たくなってきたら湯気の立つ献立を食卓に並べましょう。

人も自然の一部であるなら、自然のリズムに寄り添うことで、心も本来の場所へと戻っていけるように思います。

心をかけて育てていく

整えるとは、完璧を目指すことではありません。

乱れたらまた整えればいい。

乱れて整えて、整えてまた乱れて。その繰り返しのなかで、暮らしに手をかけ、心をかけて育てていく“わたしのかたち”。

それは、芯の通った姿となり、時間をかけて、まとうような気品へとつながっていくのです。

※本稿は、『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。