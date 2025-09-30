º£Ìë¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥á¥¤¥³¡£ÉñÂæÎ¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©¸¶ºÚÇµ²Ú¤ä²Ï¹çÍ¥¼Â¤é¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤â¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤ÎÂè2²ó¤¬9·î30Æü¡ÊÁí¹ç¡¢¸á¸å11»þ¡Á11»þ25Ê¬¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥³¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤¯¤ä
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¡ãÌø°æ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢9·î26ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè130²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÆÃÊÌÊÔ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡£30Æü¤ÎÂè£²²ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥¤¥³¤Î½éÉñÂæ¡Ù¤òÊüÁ÷¡£²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¡¢Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ö°Ê²¼¡¢9·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÊÔÂè2²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¸ø±é½éÆü¡£
³«±é¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¾õ¶·¤òÊ¹¤¡¢ÉÍÊÕ¥Ò¥é¥á¡ÊÉÍÌî¸¬ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤é¡¢¤´¤Í¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥é¥¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼«¤é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡ª
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡ÈÄ«¥É¥é¡É½éÄ©Àï¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤â¡ª
ÆÃÊÌÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤Ï£´ÌëÏ¢Â³¡£ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
9·î29Æü¡Ê·î¡Ë Âè 1 ²ó ¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ê15 Ê¬¡Ë ¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¡Ü¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ç±é¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤êÂÐÃÌ¡Ê10 Ê¬¡Ë
9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë Âè 2 ²ó ¡Ö¥á¥¤¥³¤Î½éÉñÂæ¡×¡Ê15 Ê¬¡Ë ¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡Ü²Ï¹çÍ¥¼Â¡ß¸¶ºÚÇµ²Ú¡ß¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ßÂç¿¹¸µµ®¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¡Ê10 Ê¬¡Ë
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë Âè 3 ²ó ¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡Ê15 Ê¬¡Ë ¼ç¿Í¸ø¡§¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¡Üº£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ Á°ÊÔ¡Ê10 Ê¬¡Ë
10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë Âè 4 ²ó ¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¡×¡Ê15 Ê¬¡Ë ¼ç¿Í¸ø¡§ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¡Üº£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ ¸åÊÔ¡Ê10 Ê¬¡Ë