卒業証書“チラ見せ”で騒動となった伊東市の田久保真紀市長が２９日、Ｘを更新。定例会見について「イジワルな質問もいろいろされましたし」と書いた事にリプ欄は１４００件超えのコメントが。「あなたが一番イジワルでしたよ」などのツッコミがあった。

田久保市長は定例会見で市長就任時に学歴確認を制度化すると発表。田久保市長は「手続きの簡略化」と説明しているが、ネットでは「あなたが言う？」などのツッコミが相次いでいる。

田久保市長はＸで「午前中の定例会見終わってお昼は市役所８階の食堂へ。イジワルな質問もいろいろされましたしお腹が空きましたー」と投稿。「今回は、どこをどんな風に報道されるのか、どんな風に切り取られるのか、検証できるように念のため全編を動画保存しましたけど、ネットでは既にフルバージョン配信されているみたいですね。受け答えについてもまだまだ研究の余地ありです」とつぶやいた。

この投稿には３０日正午現在１４００件を超えるコメントが。「過去の記者会見をフル動画で拝見させて頂きましたが、貴方が一番意地悪な対応でしたよ」「自分にとって都合の悪い質問だから意地悪な質問をされたと思われたのでは？」「いじわるって笑 原因作ったのあんたやん！」「市民は市長にイジワルされてます」「被害者ムーブが気持ち悪い」「被害者面するのはやめていただけませんか」などツッコミが相次いでいた。