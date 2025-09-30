「みんな発狂してるよ！」北村匠海、色気ダダ漏れ目隠しショットにファンもん絶！ 「えげつないです」
俳優の北村匠海さんは9月29日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開しました。
【写真】北村匠海の色気爆発目隠しショット
コメントでは「い、い、一枚目ーーー！」「1枚目から心臓バクバク」「大人の魅力爆発だぁぁ」「みんな発狂してるよ！」「色気がダダ漏れすぎてる」「えげつないです匠海氏」「目隠し⁇ えも」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「大人の魅力爆発だぁぁ」北村さんはDIOR（ディオール）とSWAG HOMMES（スワッグオム）のハッシュタグを付けて、4枚の写真を投稿。黒いコートを着たり、胸に個性的なブローチを着けたりしているモデルショットです。1枚目は、「DIOR」と書かれた黒い布で目隠ししているショットで、自身の右手の小指を噛むポーズをしています。目元が見えないことがかえって北村さんの色気を引き立たせている印象的な写真です。
「やっぱり足がながーい」たびたびInstagramでモデルショットを投稿している北村さん。3月21日にもDIORとコラボした全身ショットを披露していました。ファンからは「やっぱり足がながーい」「フランスの青年」「ホントスタイルいいな〜」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
