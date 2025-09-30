今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第2回が9月30日（総合、午後11時〜11時25分）放送される。

【写真】メイコの初舞台の裏では…j

『あんぱん』は子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じ、9月26日放送された第130回で終わりを迎えた。

特別編は、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会で構成する。30日の第２回はドラマ『メイコの初舞台』と、河合優実さん、原菜乃華さん、高橋文哉さん、大森元貴さんによる座談会が放送される。

特別編放送にあたり、メイコ役の原菜乃華さんがコメントを発表した。

気になっていたエピソード



（『あんぱん』／(c)NHK）

原さんのコメントは以下の通り。

『あんぱん』を愛してくださる皆様のおかげで、またメイコとして物語の中に戻ってくることができ、とても幸せです。

特別編では、彼女のミュージカル出演の舞台裏や健太郎さんのプロポーズなど、私自身も気になっていたエピソードがたくさん描かれています。

撮影中、思わず笑ってしまうようなコミカルなシーンも多く、本当に楽しい時間でした。皆様のあんぱんロスを少しでも埋められたらうれしいです。ぜひお見逃しなく！

特別編の放送は４夜連続。

9月29日（月） 第 1 回 「健ちゃんのプロポーズ」（15 分） 主人公：辛島健太郎（高橋文哉）＋「あんぱん」主演・今田美桜、「ばけばけ」主演・高石あかり対談（10 分）

9月30日（火） 第 2 回 「メイコの初舞台」（15 分） 主人公：辛島メイコ（原菜乃華）＋河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴による座談会（10 分）

10月1日（水） 第 3 回 「男たちの行進曲」（15 分） 主人公：いせたくや（大森元貴）＋今田美桜×北村匠海による対談 前編（10 分）

10月2日（木） 第 4 回 「受け継ぐもの」（15 分） 主人公：中尾星子（古川琴音）＋今田美桜×北村匠海による対談 後編（10 分）