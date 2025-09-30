現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】改革の手を緩めない定信。その前に呼び出されたのは…

その次回放送分となる、第38回「地本問屋仲間事之始のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第38回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第38回のあらすじ＞

蔦重が歌麿（染谷将太さん）のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ（藤間爽子さん）の姿があった。

そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介さん）のはからいで、口論の末、けんか別れした政演＜京伝＞（古川雄大さん）と再会するが…。

一方、定信（井上祐貴さん）は平蔵（中村隼人さん）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。

さらに改革の手を緩めない定信は、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行うことに…。