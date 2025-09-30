パテック フィリップ、オーデマ ピゲと並んで、世界3大時計ブランドと位置付けられているヴァシュロン・コンスタンタン。世界最古の歴史を持つ時計ブランドでもあり、多くの王侯貴族に寵愛されてきた工芸や複雑機構の技法は、今も多くの時計ファンを魅了しています。

そのヴァシュロンが、創業270年を記念した天文時計「ラ・ケットゥ・デュ・タン」を発表しました。製作に7年の歳月をかけ、時計師だけでなく音楽家や天文学者まで含む15以上の分野から専門家が結集して生み出されたこの時計は、ブランドの威信を賭けた力作です。

23の複雑機構を搭載

Image: Vacheron Constantin

直径40cmを超えるガラスドームには、同社が創業した1755年9月17日のジュネーブの天空図が描かれています。天頂には太陽が配され、立体の月や天空図が、宇宙の動きをリアルタイムで表示します。

Image: Vacheron Constantin

上部にはバゲットダイヤで装飾された大型トゥールビヨンが置かれ、インパクトは満点。左右には15日間のパワーリザーブ表示を、その下にはパーペチュアルカレンダーと24時間表示を配しています。下部にも回転盤による天空図表示が置かれ、北半球から見える天空の動きを再現します。

Image: Vacheron Constantin

オートマトン（からくり時計のような仕掛け）機能も装備。ドームの中心で天文学者の姿にデザインされた人物像が、時の流れに連動して144種の異なる動きを見せます。動作に合わせて奏でられる3種の楽曲は、この時計のためにフランスの音楽家ウッドキッドが作曲したオリジナルです。

盛り込まれた複雑機構の数は23。機械式時計のパーツ数6,293個、外装パーツ数1,020個、新たに出願した特許15件という超絶スペックです。ムーブメントの精緻さもさることながら、彫金や宝飾のセッティングなど、ヴァシュロンの卓越した技術が全面に生かされています。雲上ブランドが本腰を入れて開発した時計だけに、その風格は圧倒的です。

ラ・ケットゥ・デュ・タンは、ルーヴル美術館で開催されている展覧会にて11月12日まで一般公開されています。日本で拝める機会はあるのでしょうか。楽しみに待ちたいところです。

Source: Vacheron Constantin