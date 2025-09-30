「もう10歳」潮田玲子、イケメン息子の誕生日顔出しショット公開「身体が確かにデカイ…」「驚くよね」
元バドミントン日本代表選手の潮田玲子さんは9月30日、自身のInstagramを更新。10歳を迎えた息子の誕生日を祝う内容に、ファンから祝福の言葉が上がりました。
さらに「赤ちゃんの頃から見返すと本当に尊い」と語り、4枚目以降では、息子が生まれたばかりの頃の写真を公開。懐かしい瞬間とともに、息子への愛情が伝わってきます。
コメント欄では、「10歳かぁ、なんだか驚くよね」「すくすくと成長しますように」「もう10歳なんて」「お忙しいと思いますが子供との時間楽しんでください」「ハッピーバースデー息子君 身体が確かにデカイ…将来格闘家かな？」「潮田さんもおめでとうございます」と、祝福の声が多く上がりました。
「10歳のお誕生日おめでとう」潮田さんは「10歳のお誕生日おめでとう」「身体は大きく心は大らか 元気にすくすく成長してくれている息子に心から感謝を伝え、まだまだ甘えて欲しい母ちゃんなのでした」とつづり、7枚の写真を投稿しました。1枚目にはかわいらしくデコレーションされたケーキの前に座る息子。2枚目では潮田さんと娘が息子にキスをするようなしぐさを見せ、家族の温かな絆が感じられます。
潮田玲子さんプロフィール潮田さんは、1983年生まれ、福岡県出身の元バドミントン日本代表選手です。小椋久美子さんとのペア「オグシオ」として一躍人気を集め、全日本総合選手権5連覇を達成するなど、日本女子ダブルスをけん引しました。2012年の現役引退後は、タレントやコメンテーターとして幅広く活動。現在は、『シューイチ』（日本テレビ系）、『ゴルフ18H物語』（BS10）などに出演するほか、日本バドミントン協会理事・アスリート委員会委員長や福島県教育復興大使を務めるなど、スポーツ振興や社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。
(文:勝野 里砂)