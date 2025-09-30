¡Ö¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤ÇÈ¿¶Á¡Äº´¡¹ÌÚ´õ¤¬´Ú¹ñËþµÊà»Ò¶¡¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿á¤âÏÃÂê¡Ö¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È¡×
¡Ö»Ò¶¡¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤¢¤¸¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö15Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âô»³¤Ç¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥Ã¥Ý¥®¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¸åÈ¾¤Î¿åÂ²´Û¤Î¼Ì¿¿¤Ï»Ò¶¡¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤¢¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤¬²Ä°¦²á¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÆüÃæ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ´õ¤Ï7·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö£±¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö5Ç¯Á°¤Î¥¢¥ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÉô·ú¤Ø¡ÖÌ¤¤À¤Ë¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Çº£¡×¡ÖÎ¥º§¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï2017Ç¯10·î¤ËÅÏÉô¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢22Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£