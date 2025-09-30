万博残り2週間、ミャクミャクまだまだ ラブブ、ポール・スミス、レアTシャツ…【アイテム一覧・販売場所】
大阪・関西万博の閉幕（10月13日）まで残り2週間。会場内の「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」は、ミャクミャクとラブブのコラボレーションフィギュア（10月1日〜11日、抽選販売）など、多数のアイテムを案内している。
■世界で大人気の「ラブブ」とのコラボレーションフィギュア（オリジナル）
「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」税込4400円
※販売期間：10月1日（水）〜11日（土）＜抽選販売＞
世界的に大人気のラブブが、ミャクミャクになりきって登場。ラブブならではのユニークなルックスと、ミャクミャクのかわいさが絶妙に融合した特別なデザイン。付属のストラップはケースやバッグ、IDカードにも取り付け可能で、日常のさまざまなシーンで楽しめる。フィギュア本体：高さ約10センチ、ストラップ：長さ約43×幅約2センチ。ストラップは商品本体に装着できない。
■人気作家のアート作品をプリントした和紙糸Tシャツ（オリジナル）
人気アーティストHime氏と三浦大地氏が「ミャクミャク」をイメージして制作したアート作品は、オフィシャルストアで原画がすぐに完売するほどの人気。この人気作品を和紙糸を配合した素材でつくられたTシャツにプリント。
※発売中
人気アーティストコラボ和紙糸Tシャツ
作家名：Hime、作品名：Dixie
サイズ：M、L 各税込9700円
作家：Hime
1986年大阪府生まれ。80年代風のレトロかつスタイリッシュで、どこかアンニュイな女の子をメインにした作品が人気。会場内オフィシャルストアで販売された原画はいずれも完売するほどの人気。
※発売予定：10月5日
人気アーティストコラボ和紙糸Tシャツ
作家名：三浦大地、作品名：DMJ-495 Oh…Hey.
サイズ：M、L 各税込9700円
作家：三浦大地
1983年東京都生まれ。ファッションや広告分野で活動後、ポップアート「Josie’s RUNWAY」で注目される。近年はクリスタルなど自然素材を用いた抽象表現に転向し、精神と自然の融合をテーマに作品を展開。Tシャツのデザインに使用したアート原画は、すでに完売するなど高い人気。
■「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」のコラボTシャツ（オリジナル） ※発売予定：10月5日
「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」は、日本やアジア各国の現代アーティストが参加するアートプロジェクトで、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクからインスピレーションを受けた作品が集結。このプロジェクトから誕生した作品をプリントしたTシャツを販売。アート作品は会場内オフィシャルストアでの取り扱いはない。
「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」のコラボTシャツ
作家名：カメ子カメ男、作品名：やだもん
サイズ：M、L 各税込4950円
作家：カメ子カメ男
1979年鹿児島県生まれ。サブカルチャーやアニメから影響を受けたアーティストとして知られる。「分岐点」をテーマに、灰色の世界に感情を投影した作品を制作し、国内外で個展やアートフェアに参加。
「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」のコラボTシャツ
作家名：ATSUSHI MAEDA、作品名：走る少年
サイズ：M、L 各税込4950円
作家：ATSUSHI MAEDA
ゲーム業界での経験を経てアーティスト活動を開始。白黒の細密線で描かれる少年を通じて、ストリートカルチャーと現代ハードボイルドを融合した独特の作風を展開。国内外での個展やライブドローイングで精力的に活動中。
「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」のコラボTシャツ
作家名：八木宇気、作品名：窓辺の花とミャクミャク
サイズ：M、L 各税込4950円
作家：八木宇気
1991年新潟県長岡市生まれ。東京を拠点に活動する画家・イラストレーターで、デジタルと油彩を融合させた「Melancomic」という憂いと笑いを混在させた独自の表現を展開。国内外で多数の個展を開催、入選歴を持つ注目のアーティスト。
「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」のコラボTシャツ
作家名：Mr.HALFMAN、作品名：The Coffee Cup Dream
サイズ：M、L 各税込4950円
作家：Mr.HALFMAN
バンコクを拠点に活動するアーティスト。並行宇宙をテーマに、アールデコやキュビスムとポップカルチャーを融合した「Cu(te)bism」という独自のスタイルを展開。モノクロ表現を基調とした作品を中心に制作し、国際的に広く活動する。
■木下晃希氏によるアート作品とのコラボレーションTシャツ（オリジナル）
※発売予定：10月5日
兵庫県西宮市出身のアーティスト、木下晃希氏が描く力強く生き生きとした動物アートが、Tシャツのデザインとして登場。幼少期から動物や鳥の写真を見て迷いのない線で描き続けてきた木下氏は、独自の技法で動物たちの表情や動きを魅力的に表現。公募展「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」への入選や、松坂屋上野店での個展開催など、多方面で活躍する。今回のTシャツに描かれている作品は、当社会場内オフィシャルストアで原画を販売し、いずれも現在は完売。
アートTシャツ
作品名：ミャクミャクとキリン
サイズ：M、L 各税込4950円
アートTシャツ
作品名：ミャクミャクと犬
サイズ：M、L 各税込4950円
アートTシャツ
作品名：ミャクミャクとネコ
サイズ：M、L 各税込4950円
■「ポール・スミス」と「ミャクミャク」とのコラボレーションアイテムが登場（オリジナル）
※発売中
英国発の人気ブランド「ポール・スミス」と、大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクとのコラボレーションアイテムが登場。「ポール・スミス」のスタイリッシュなデザインとミャクミャクのユニークな魅力が融合したバッグ。
Paul Smith バッグ
カラー：白・黒・ピンク 各税込1万2100円
※いずれも売り切れ、販売終了などの場合あり
