俳優の山田裕貴（35）が29日深夜放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。空港での驚きの再会について語った。

山田は先日、主演映画「爆弾」（監督永井聡、10月31日公開）が「ヘルシンキ国際映画祭」のワールドプレミアで上映されることになり、「海外の映画祭に行くのが初めてでした」とフィンランドのヘルシンキを訪れたという。

出発時に空港でスタッフ、共演の俳優・佐藤二朗と合流し、カウンターで手続きなどを終えると、「後ろパッて振り返ったら、立ち止まって。なんか気付いてもらえたのかなって思ってたら、女性の4人ぐらいの集団の方がいて」と女性らが目に入ったという。

その中に「1人、物凄いスタイルのいい人がいて。あ、どっかのモデルさんかなんかかなと思って」。その人物は山田の方に近づいてきたという。

「知ってる人か」と思ったものの「変装してマスクもしてるから。えっ、誰だと思って。近づいて行ったら、有村架純ちゃんで」と人気女優であることが判明。「えっ、そこってなって」と仰天した。

「えっ、何してんの？ってなって。それこそこのラジオにも出てくれたことありますし。共演は3、4回してて。だからもう旧知の仲というか」と山田。有村からは「えっ、山田くんじゃん。何まっさらな格好で。ちゃんとマスクとかしなよ」と声をかけられた。

山田が「架純ちゃんどこに行くの」と尋ねると、「あたし、ミラノのファッションショー」との回答が。「えっ、山田くんは」の質問には「俺はヘルシンキの国際映画祭」と返答したとし、「何このやりとりカッコ良とか思って。ついに俺もここまで来たかと思いながら」としみじみと振り返った。

「うわ、凄いねえとか言いながら。ちょっとまたラジオとかもよろしくねえとかって言いながら、バイバイとかってお別れして」と回顧すると、「こりゃ幸先いいなあって」と思ったと締めくくった。