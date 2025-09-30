【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

先週はほぼ一本調子でのユーロ高円安となった。ドル円が先週後半に149円90銭台を付けるなど、円安が優勢となったことが材料視された。ECBの追加利下げ期待が後退しており、先々週に利下げを実施した米国との金利差縮小期待などもユーロを支えた。

週末にかけて昨年7月以来の175円台を付けたユーロ円であるが、週明けはドル円の下げもあっていったん調整が入り、174円を割り込む場面も見られた。米連邦政府機関閉鎖警戒が世界的なリスク警戒からの円買いにつながっているほか、月曜日にハト派で知られる野口日銀審議委員が利上げに前向きな姿勢を示したことなどが円買いを誘った。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 175.50 176.50

- **サポート**: 174.00 173.00



中長期：

EUR/JPYは長期的な上昇トレンドが継続。週足、日脚ともに買われ過ぎの状況が継続している可能性がある点に注意



今週のポイント

米連邦政府機関閉鎖警戒が重石となり上値が重くなっている。注目度がかなり高い米雇用統計が3日に予定されているが、発表自体があるかどうかが定かでなくなってきている。ドル主導ではあるが、リスク警戒が円買いに働くことを考えると、ユーロ円にとっては売り材料となる。173円00銭近くまでの大きな押し目となる可能性が十分にある。





今週の主な結果と予定

ユーロ圏

10/01 17:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （9月） 予想 49.5 前回 49.5

10/01 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （9月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前月比）

10/01 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （9月） 予想 2.2% 前回 2.0% （前年比）

10/01 18:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （9月） 予想 2.3% 前回 2.3% （コア・前年比）

10/02 18:00 雇用統計 （8月） 前回 6.2% （ユーロ圏失業率）

10/03 17:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （9月） 予想 51.4 前回 51.4

10/03 18:00 生産者物価指数（PPI） （8月） 予想 0.0% 前回 0.4% （前月比）

10/03 18:00 生産者物価指数（PPI） （8月） 予想 -0.2% 前回 0.2% （前年比）



ドイツ

09/30 15:00 小売売上高 （8月） 予想 0.5% 前回 -1.5% （前月比）

09/30 15:00 小売売上高 （8月） 予想 2.4% 前回 2.3% （前年比）

09/30 15:00 輸入物価指数 （8月） 予想 -0.3% 前回 -0.4% （前月比）

09/30 15:00 輸入物価指数 （8月） 予想 -1.3% 前回 -1.4% （前年比）

09/30 16:55 雇用統計 （9月） 予想 6.3% 前回 6.3% （失業率）

09/30 16:55 雇用統計 （9月） 予想 0.7万人 前回 -0.9万人 （失業者数）

09/30 21:00 消費者物価指数（速報） （9月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前月比）

09/30 21:00 消費者物価指数（速報） （9月） 予想 2.3% 前回 2.2% （前年比）

09/30 21:00 消費者物価指数（速報） （9月） 予想 0.1% 前回 0.1% （調和消費者物価指数（HICP）・前月比）

09/30 21:00 消費者物価指数（速報） （9月） 予想 2.2% 前回 2.1% （調和消費者物価指数（HICP）・前年比）

10/01 16:55 製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） （9月） 予想 48.5 前回 48.5

10/03 16:55 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） （9月） 予想 52.5 前回 52.5



フランス

09/30 15:45 消費支出 （8月） 予想 0.2% 前回 -0.3% （前月比）

09/30 15:45 消費者物価指数（速報） （9月） 予想 -0.8% 前回 0.4% （前月比）

09/30 15:45 消費者物価指数（速報） （9月） 予想 1.3% 前回 0.9% （前年比）

09/30 15:45 生産者物価指数 （8月） 前回 0.4% （前月比）

09/30 15:45 生産者物価指数 （8月） 前回 0.4% （前年比）

10/01 16:50 製造業PMI（確報・購買担当者景気指数） （9月） 予想 48.1 前回 48.1

10/02 15:45 財政収支 （8月） 前回 -1420.0億ユーロ

10/03 15:45 鉱工業生産指数 （8月） 予想 0.2% 前回 -1.1% （前月比）

10/03 16:50 非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数） （9月） 予想 48.9 前回 48.9



