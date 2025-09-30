【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

18日に201円台を付けたポンド円は、先々週の末にかけての下げを経て、先週前半は199円10銭台を付けるなど、上値の重さが見られた。199円台を維持したことで売りが一服し、その後反転。ドル円が先週後半に149円90銭台まで上昇したこともあって、200円50銭前後まで買いが出た。週明けは一転してポンド安円高となった。ポンドは対ドルでは上昇も、それ以上にリスク警戒の円買いが広がった。日銀の利上げ期待も円買いに繋がり、199円30銭台を付けている。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 200.00 200.50

- **サポート**: 198.50 198.00



中長期：

GBP/JPYは長期的なトレンドは上向き 行き過ぎ感には注意 198.50-199.00が維持されると強気な展開へ



今週のポイント

ユーロ円など同様に、1日からの米連邦政府機関閉鎖への警戒が重石となり上値が重くなっている。政府機関閉鎖自体はまれにあること(直近では2018年)であるが、トランプ政権が対応マニュアルを刷新したとの報道もあり、予想以上の混乱が生じる可能性がある。こうしたリスク警戒感が円買いにつながると予想されている。





今週の主な結果と予定

英国

09/29 17:30 消費者信用残高 （8月） 結果 17.0億ポンド 前回 16.0億ポンド

09/29 17:30 マネーサプライM4 （8月） 結果 0.4% 前回 0.1% （前月比）

09/29 17:30 マネーサプライM4 （8月） 結果 3.4% 前回 2.9% （前年比）

09/30 15:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第2四半期） 予想 0.3% 前回 0.3% （前期比）

09/30 15:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第2四半期） 予想 1.2% 前回 1.2% （前年比）

09/30 15:00 経常収支 （2025年 第2四半期） 前回 -235.0億ポンド

10/01 15:00 ネーションワイド住宅価格指数 （9月） 予想 0.1% 前回 -0.1% （前月比）

10/01 15:00 ネーションワイド住宅価格指数 （9月） 予想 1.9% 前回 2.1% （前年比）

10/01 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （9月） 予想 46.2 前回 46.2

10/03 17:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （9月） 予想 51.9 前回 51.9



