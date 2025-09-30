Snow Man目黒蓮、ミラノから帰国で即“サンマ”「食べたいとずっと思っていて」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が9月30日、都内で行われたスマートフォン『モトローラ』新製品発表会に登壇した。今回、目黒が新機種「razr60」機能のAI生成を使用して“この秋にやりたいこと”を発表した。
【写真】初監督作品完成に安堵の表情を見せる目黒蓮
AIに提案されたものの中から、まずアウトドア篇では「結構自然がすきなので、どでれも魅力的だな…うわ！」と顔を近づけて興味津々になったのが「お月見・星空観察」。「でもスポーツの秋で体を動かすのもいいし…」と迷いながらも「お月見・星空観察」を選択。「でも結構日頃からやることが多い。星空を観たりもする。秋も、やりたいです」と意欲を見せた。
さらに「この間、ミラノにいるときに日本に帰ったらさんまが食べたいとずっと思っていて、帰ってきて一番最初に食べたんです。なので『七輪でさんま』で」とグルメ編も回答するとインドア篇では「映画・ドラマ一気見」に関心を示した。
この結果をAIがまとめつつ最後に「日本に帰ったらサンマを食べたいと思っていたが、すでに食べた」と“オチ”として要約されると「話の締まりが…（笑）こんなにきれいにまとめてくれるんですね」と感動していた。
目黒が出演する新CMは10月10日から放送開始となる。
