全国的に晴れ間が広がっていて、午後もカラッとした陽気の所が多いでしょう。西日本や東日本は所々でにわか雨がありそうです。

午後も広く晴れますが、湿った空気や気圧の谷の影響で近畿から関東にかけて、局地的に雨の降る所がある見込みです。空模様の変化にご注意ください。九州や沖縄の一部でもにわか雨がありそうです。

最高気温は広い範囲でこの時季としては高く、西日本や東日本で27〜30℃くらい、北日本で23〜25℃くらいの所が多いでしょう。湿度は低くカラッとした陽気の所が多くなりそうです。

火曜日の各地の予想最高気温です。

札幌 ：24℃ 釧路：20℃

青森 ：25℃ 盛岡：26℃

仙台 ：26℃ 新潟：27℃

長野 ：27℃ 金沢：27℃

名古屋：30℃ 東京：27℃

大阪 ：29℃ 岡山：28℃

広島 ：28℃ 松江：26℃

高知 ：30℃ 福岡：28℃

鹿児島：30℃ 那覇：32℃

水曜日は東日本から東北にかけて雨雲が広がり、関東は朝から広く雨が降る見込みです。関東から東北は夜にかけて雨脚の強まる所がありそうです。この先も広い範囲で、朝は涼しくても、日中は気温が上がり、薄着で過ごせる日が多くなりそうです。朝晩と日中の気温差にお気をつけください。