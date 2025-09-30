TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

全国的に晴れ間が広がっていて、午後もカラッとした陽気の所が多いでしょう。西日本や東日本は所々でにわか雨がありそうです。

午後も広く晴れますが、湿った空気や気圧の谷の影響で近畿から関東にかけて、局地的に雨の降る所がある見込みです。空模様の変化にご注意ください。九州や沖縄の一部でもにわか雨がありそうです。

最高気温は広い範囲でこの時季としては高く、西日本や東日本で27〜30℃くらい、北日本で23〜25℃くらいの所が多いでしょう。湿度は低くカラッとした陽気の所が多くなりそうです。

火曜日の各地の予想最高気温です。
札幌　：24℃　釧路：20℃
青森　：25℃　盛岡：26℃
仙台　：26℃　新潟：27℃
長野　：27℃　金沢：27℃
名古屋：30℃　東京：27℃
大阪　：29℃　岡山：28℃
広島　：28℃　松江：26℃
高知　：30℃　福岡：28℃
鹿児島：30℃　那覇：32℃

水曜日は東日本から東北にかけて雨雲が広がり、関東は朝から広く雨が降る見込みです。関東から東北は夜にかけて雨脚の強まる所がありそうです。この先も広い範囲で、朝は涼しくても、日中は気温が上がり、薄着で過ごせる日が多くなりそうです。朝晩と日中の気温差にお気をつけください。