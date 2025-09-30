福士蒼汰（32）が30日、都内で行われた、翌10月1日発売のブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINI（ソガイニ）メディア発表会にブランドアンバサダーとして出席した。俳優仲間とウイスキー、ハイボールを楽しむという福士は、ブレンド体験にも挑戦。ソガイニと合わせる食べ物は？ と聞かれると「何でも、合う。良い意味でクセがなく、飲みやすい。ソガイニだけでも楽しめるんですけど、もし合わせるなら、ほうれんそうのおひたし。個人的に、しょっぱいのが好き。和食と合いそう」と、意外と渋い食の好みをかいま見せた。

SOGAINIは、広島県のサクラオブルワリーアンドディスティラリーが、自社で発酵、蒸留、熟成したモルトウイスキーとグレーンウイスキーのみを使用。日本洋酒酒造組合の表示基準に準拠したブレンデッドジャパニーズウイスキーながら、2000円（税別）以下という手に取りやすい価格を実現。ソガイニは「そんなに」という、驚きの意味を込めて使われる広島弁から付けられた。

福士はCMにも出演。「広島県で2日間、ハイボールを作っているシーンを撮りました。どのくらいの割合が良いか勉強した。2日目は自然の中で…自然を見た後に飲むと変わる。自然の中で作っていることを知って欲しかった」と撮影を振り返った。ソガイニを飲んだ印象を聞かれると「最初、においをかがせていただいた時、甘めでフルーティーだった。（飲むと）最初、ストレートで力強いなと感じた。炭酸を入れると、マイルド…フルーティーさも感じられ、絶妙だった」と絶賛。「1人時間、おうち時間を楽しめるウイスキー」と満面の笑みを浮かべた。

生ブレンド体験では、5種から2種のモルトを選び、1種のグレンとブレンド。200ミリのメスシリンダーに注ぐ際には「化学の実験みたいな感じで楽しいです。面白いね」と興味津々。完成し、白井浩一郎社長から「完璧です」と太鼓判を押されると「福士スペシャルです」とメスシリンダーを手に、胸を張った。そして「いろいろなことを考えて作られているんだと実感しますね微妙な、ミリグラムの差で味、香りが変わる。神業ですね」と語った。