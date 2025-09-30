千鳥・大悟「誰にぬかしとんじゃ！」コップの水をノブに…同席したとろサーモン久保田「当時は怖かった」

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

9月29日（月）に放送された同番組では、若手芸人が選ぶ“一派に入りたいと思う芸人ランキング”が発表された。

圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは千鳥・大悟。長い付き合いだというとろサーモン・久保田かずのぶは、大悟と初めて飲んだときのことを「当時は怖かった」と振り返り…。

【映像】「怖すぎないですか…」千鳥のエピソードにウエストランド井口絶句

番組でさまざまな事務所の若手芸人にアンケートを実施し、“ついていきたいと思う芸人”のランキングを作成したところ、堂々1位に輝いたのが千鳥・大悟だった。

予想通りだったというMCのウエストランド・井口浩之が「大悟さんは本当に幅広くいろんな人を飲みに連れていってくれる」とうなずくと、久保田も「俺も長いからな」と古くからの付き合いだと明かした。

出会った当初のことを覚えているか聞かれた久保田は、「大悟さんとノブさんがおって、そこに俺と後輩が連れて行かれた」と千鳥の2人と最初に飲んだときのことを述懐。

飲んでいるうちに、大悟がノブのiPhoneでイタズラを始め、ついにはそのiPhoneを水の入ったグラスに落としてしまった。するとノブは「何しとんじゃお前！」と激怒。久保田は「2人のノリか知らないけど、怖いのよ」と振り返る。

これに大悟もキレると、ノブに水をかけて「うるせえ誰にぬかしとんじゃ！」と応戦。久保田は「そこで1人か2人帰った」と明かし笑いを誘った。

これを聞き「本当に怖すぎないですか」と顔を引きつらせる井口に、久保田も「出てきた当時は怖かった」とうなずく。井口は「そうでしょうね。もっと岡山弁丸出しで、島から来た人みたいな…」と当時の印象を口にしたが、久保田は「どんどん丸くなって、いい人になったイメージがある」とその変化にも言及していた。