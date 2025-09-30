バスケットボールブランド『BFIVE』がB2、B3の7クラブとオフィシャルサプライヤー契約

9月26日、バスケットボールブランドの『BFIVE』を展開する株式会社フラスコ100ccは、同ブランドがBリーグ2025－26シーズンの7クラブとオフィシャルサプライヤー契約を結んだことを発表した。

BFIVEは「すべてのプレーヤーに最高の一着を」という理念のもと、プロアスリートからミニバス世代まで幅広い層へ向けたウェアを展開。今回サプライヤー契約が発表されたクラブは、B2の信州ブレイブウォリアーズ、愛媛オレンジバイキングス、山形ワイヴァンズの3クラブ。そしてB3の山口パッツファイブ、さいたまブロンコス、香川ファイブアローズ、徳島ガンバロウズの4クラブ。

同ブランドは今回の契約により、多くのファンや地域コミュニティと結びつき、クラブの活動を通じて日本のバスケットボール市場全体の発展に寄与し、次世代を担う若いプレーヤーの夢を支える存在を目指す。