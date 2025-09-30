現在フリーのシャビ氏、マンU監督に強い意欲か…サウジアラビアからも関心
マンチェスター・ユナイテッドが新監督を探す可能性があり、その候補としてバルセロナ前指揮官のシャビ・エルナンデス氏が浮上しているようだ。
シャビ氏は2023-24シーズン終了後にバルセロナの監督を退任し、1年以上にわたって現場から離れている。
移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シャビ氏はプレミアリーグに強い関心を示しており、ユナイテッドのルベン・アモリム監督が解任されれば即座に就任する準備があるという。現在はクラブがアモリム監督を支援する方針を取っているものの、状況次第ではシャビ氏の登板が現実となる可能性もある。
一方、『スポルト』によれば、アルイテハド(サウジアラビア1部)もシャビ氏を後任候補として検討している模様だ。元ミラン指揮官のセルジオ・コンセイソン氏の名前も挙がっており、こちらも今後の動向が注目されている。
