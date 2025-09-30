隠されたメッセージが話題に…BリーグがJリーグへの感謝広告を掲出
ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)が29日に公式X(旧ツイッター/@B_LEAGUE)を更新し、Jリーグへのメッセージを掲載した。
Bリーグは開幕10周年の感謝を込め、同日から渋谷センター街、全国41都道府県、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアの計150箇所に100種類の異なるメッセージ広告を掲出。国立競技場駅にはJリーグに対する感謝広告が掲示され、Bリーグはその写真をXにアップした。広告には以下のようなメッセージが綴られている。
「ありがとう、
Jリーグ。
お手本を示し続けてくださっていることへの感謝と、
いつも勇気を与えてくださる32年の歩みに敬意を表します。
この国のサッカーを強く育て上げたリーグ運営のノウハウを
しっかりと川淵三郎元チェアマンから引き継ぎ、私たちもここまできました。
てを取り合いながらも、いつかはJリーグに並び立つため、そして、
みらいを担う日本の子どもたちのためにも、
せかいを魅了するプロバスケットボールリーグを目指して、
るいを見ない挑戦を続けていきます。
10年目、開幕。」
これにファンから「縦読みで『おいこしてみせる』」「熱いメッセージが隠されていた」「すごい」「粋なメッセージだぁ...ありがとうBリーグ」「お互いに日本を盛り上げましょう!」などの反応が寄せられた。
また、Jリーグ(@J_League)が引用リポストし、次のように返答している。
「B.LEAGUE 10周年おめでとうございます
たとえ競技は違っても
かのうせいを信じて
みらいを切り拓き
へんかを恐れず
ときを積み重ね
もっと、もっと
にほんを、地域を、世界を驚かせよう!」
縦読みで「たかみへともに」と、互いに切磋琢磨する関係として歓迎を示した。
