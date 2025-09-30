Snow Man目黒蓮、“初監督作品”に感慨「ついに出来上がりました」 無茶ぶりにも全力
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が9月30日、都内で行われたスマートフォン『モトローラ』新製品発表会に登壇した。今回、新作「razr 60」の機能紹介コーナーでは目黒が司会の指示でステージを動き回ったり、“初監督”作品を制作したりして、イベントを盛り上げた。
【写真】安定のイケメンさ…！笑顔を向ける目黒蓮
まず“ブレ”のない動画を撮影することをアピールするため、ステージ上でスマホを持ったスタッフと見合って、走ったり止まったり…「すいません、おしりを向けちゃって」と報道陣に気を配りつつ、しっかりブレていない動画を確認すると「無理だったか。ブレさせてやるという気持ちだったんですけどさすがモトローラ」とうなった。
続いて生成AIを駆使して6秒CMを制作。「razr 60」の魅力を伝えるキャッチコピーを「僕の日頃使わせていただく感覚で、どんな瞬間も…支えてくれるmoto AI」と考案すると続けてCMの舞台を「日常を感じられるような、落ち着いたカフェとか」と設定。最後にキャッチコピーを読み上げると完成。
目黒は「僕の初監督を務めた作品がついに出来上がりました」と手を胸にあてたポーズで感慨にひたるおちゃめさをみせていた。目黒が出演する新CMは10月10日から放送開始となる。
