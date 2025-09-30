ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡¢¡È¥×¥¯´é¡É¡õ¡È¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡¡¡Ø¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤³¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡TBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡8¡§00¡Ë¤¬30Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡È¤«¤¬²°¤Î³¨¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿Î¹ÆÃÊÌÊÔ¡É¤È¤·¤Æ¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤È¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù44¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¿10·î2ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤òÊüÁ÷¡£¡È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤¬²°¤Î²Ã²ìæÆ¤¬¡¢É½»æ¤òÌ³¤á¤ëMC¤ÎTBS¡¦ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¤Ç¤Î³Æ»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡¢¼·Î¤¥öÉÍ¤Ç¤Î¡È¥×¥¯´é¡É¤ä¥µ¥«¥Î¥·¥¿¤Ç¤Î¡È¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ñ¡¢É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬²Ã²ì¤µ¤ó¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¬Âô»³¤Ç¡¡¿¿»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥êÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¿»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Ê¤¹¤Ê¤«¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´ÉôÁÇÅ¨²á¤®¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¡ÖÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥í¥±¤â¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÅÄÂ¼¥¢¥Ê¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿¿»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Þ¤³¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
