ユージ、子どもたち“顔出し”で「旅の思い出」披露 「息子くん、大きくなりましたね」「素敵なファミリー」と反響
タレントのユージ（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。子どもたち“顔出し”で「旅の思い出」と称された家族の動画を公開した。
【動画】息子くん、大きくなりましたね」子どもたち“顔出し”で家族の思い出動画を披露したユージ
ユージは、「大洗の花火大会に行ってきました」のコメントとともに動画をアップ。「大洗海上花火大会2025 旅の思い出」とキャプションの入った動画では、花火大会や海など、家族で夏を満喫するほほ笑ましい様子がとらえられている。
この投稿にファンからは「息子くん、大きくなりましたね ついこないだは、赤ちゃんだったのに 素敵なお姉さんと幸せな時間」「子供カワイイしユージパパかっこいいし素敵なファミリー」「えー!!!まさかの大洗に!!!海浜公園行ってた人羨ましいーー」「かわぃすぎまぁす！楽しい思い出が、また、できましたね！」などのコメントが寄せられている。
ユージは、2014年2月14日に1児の母であった7歳年上の一般女性と結婚。同年5月に第2子となる長女、15年に第3子となる次女、22年12月に第4子となる次男が誕生した。
