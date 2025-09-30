◾️ベストアルバム『BE:ST』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

◆CD収録内容（全品番共通）CD_01 Mood1.Shining One (Re-recorded)2.Bye-Good-Bye3.Be Free4.Message5.Smile Again6.Grow Up7.Glorious8.Blissful9.Sailing10.夢中11.空12.Secret Garden13.タイトル未定2Bonus Track14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE15.Smile Again -From THE FIRST TAKECD_02 Banger1.Gifted.2.Brave Generation3.Betrayal Game4.Move On5.Scream6.BF is…7.Milli-Billi8.Boom Boom Back9.Salvia10.Mainstream11.Masterplan12.Slogan13.Spacecraft14.GRIT15.タイトル未定316.タイトル未定4Bonus Track17.Gifted. -Orchestra ver.-◆形態/品番/価格：○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定品番 : AVCD-63779〜81価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤品番 : AVCD-63782〜3/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤品番 : AVCD-63784〜5/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York1.Mainstream2.Spacecraft3.Brave Generation4.Boom Boom Back5.Milli-Billi6.Grow Up7.Softly8.SOS9.Spin!10.Masterplan11.Scream12.Don’t Wake Me Up13.GRIT14.Shining One15.Sailing16.Bye-Good-Bye17.Blissful○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤品番 : AVCD-63786〜7/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤品番 : AVCD-63788〜9/B価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）Mood1.Shining One -Music Video-2.Bye-Good-Bye -Music Video-3.Message -Music Video-4.Smile Again -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6.Blissful -Music Video-7.Sailing -Music Video-8.夢中 -Recording Video-9.空 -Music Video-10.Secret Garden -Music Video-11.タイトル未定2 -Music Video-Bonus Track12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE13.Smile Again -From THE FIRST TAKEBanger14.Gifted. -Music Video-15.Betrayal Game -Music Video-16.Scream -Music Video-17.Milli-Billi -Special Dance Performance-18.Boom Boom Back -Music Video-19.Mainstream -Music Video-20.Masterplan -Music Video-21.Spacecraft -Music Video-22.GRIT -Music Video-23.タイトル未定3 -Music Video-Bonus Track24.Gifted. -Orchestra ver.-○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63792〜3/B〜E価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(封入) : フォトブック○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-63794〜5/B〜E価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様特典(封入) : フォトブック◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）○Music VideoMood1.Shining One -Music Video-2.Bye-Good-Bye -Music Video-3.Message -Music Video-4.Smile Again -Music Video-5.Glorious -Special Movie-6.Blissful -Music Video-7.Sailing -Music Video-8.夢中 -Recording Video-9.空 -Music Video-10.Secret Garden -Music Video-11.タイトル未定2 -Music Video-Bonus Track12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE13.Smile Again -From THE FIRST TAKEBanger14.Gifted. -Music Video-15.Betrayal Game -Music Video-16.Scream -Music Video-17.Milli-Billi -Special Dance Performance-18.Boom Boom Back -Music Video-19.Mainstream -Music Video-20.Masterplan -Music Video-21.Spacecraft -Music Video-22.GRIT -Music Video-23.タイトル未定3 -Music Video-Bonus Track24.Gifted. -Orchestra ver.-○LIVEBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York1.Mainstream2.Spacecraft3.Brave Generation4.Boom Boom Back5.Milli-Billi6.Grow Up7.Softly8.SOS9.Spin!10.Masterplan11.Scream12.Don’t Wake Me Up13.GRIT14.Shining One15.Sailing16.Bye-Good-Bye17.Blissful○Behind The Scenes・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-・タイトル未定2 -Behind The Scenes-・タイトル未定3 -Behind The Scenes-○LIVE BE:STSelected by BESTY○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]品番 : AVZ1-63796〜8POS : 498806463796/6価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)仕様 : デジパック特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱 : オリジナルグッズ「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！◆応募抽選特典シリアル内容8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。A賞：W購入者限定上映会1※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）日程 2026年2月28日（土）B賞：W購入者限定上映会2※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）日程 2026年3月1日（日）C賞：直筆サイン入りアナログサイズカードD賞：クリアファイル○応募期間2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/