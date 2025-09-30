Swagckyが、フジテレビ系『サン！シャイン』の10月・11月のエンディングソングに新曲「Hallelujah」が決定したことを発表した。

本楽曲は、震災で長く苦しんでいる人々を思い、小さくても希望の光を広げられたらという願いを込めて書きおろした楽曲だという。困難な状況でも、気づけば少し前向きな気持ちにさせてくれるハートフルな曲に仕上がっているとのことなので、是非チェックしてほしい。

　　　◆　　　◆　　　◆

◾️Swagcky コメント
「Hallelujah」は、震災のニュースを見て“自分にできることは音楽しかない”と思い、すぐに書いた曲です。大きな悲しみや困難の中でも、人の優しさや思いやりは消えることなく光となり、 隣の人へ、そしてその先へと広がっていく。その小さな光の連鎖が希望となり、 立ち上がる力に変わると思います。困ったときは助け合い、支え合うことが大切です。その想いこそが未来を動かすエネルギーになる。そんな祈りと願いを、“ハレルヤ”という言葉に込めました。『サン！シャイン』でこの曲を知ってくれた方々にも、その希望の光の連鎖が広がっていくと良いなと願っています。

　　　◆　　　◆　　　◆

◾️配信中「Hallelujah」

配信リンク：https://Swagcky.lnk.to/Hallelujah

◾️ライブ情報

2025年
10月4日（土）＜SOUND VACATION’ 25＞
会場：大野路ファミリーキャンプ場

10月18日（土）＜Grooving jam -New Wave-＞
会場：UMEDA CLUB QUATTRO

10月22日（水）＜MUSIC ECHO＞
会場：下北沢ADRIFT

11月8日（土）＜méli mélo osaka＞
会場：服部緑地公園＆服部緑地野外音楽堂

