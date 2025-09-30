～橋幸夫さん追悼企画～１０月３日（金）夜７時放送「武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル」

橋幸夫さん 歌をありがとう

～橋幸夫さん追悼企画～

ＢＳテレ東では今月4日に亡くなった歌手・俳優の橋幸夫さんを偲んで、10月3日（金）夜７時から「武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル」で2022年5月に2週に渡って放送した『橋幸夫 引退まで歌い続ける』を2時間一挙再放送します。デビュー曲「潮来笠（いたこがさ）」の誕生秘話や「霧氷」の裏にあった衝撃の事実などを、ご本人がたっぷり語っています。国民に愛された橋さんの魅力をヒット曲満載でお届けします。

≪放送内容≫昭和３５年、「潮来笠」で鮮烈なデビューを飾った橋幸夫。その活躍は歌手だけに留まらず、「元祖御三家」として、アイドル的な人気も博し、数々の映画や舞台に出演し、第一線を駆け抜けて来た。そんな橋幸夫の激動の半生を名曲や貴重映像で振り返るスペシャル企画。スタジオゲストには橋幸夫本人が登場！Par1では、デビュー曲にして120万枚の大ヒットを記録した「潮来笠」の誕生秘話を橋が自ら語る。そこにあった、橋をスターに押し上げた生みの親、作曲家・遠藤実と育ての親、作曲家・吉田正（※吉の上は土）との運命の出会いとは？青春歌謡として昭和の歌謡史に残る名曲となった「いつでも夢を」は、日本レコード大賞を受賞。当時の吉永小百合との貴重映像は必見！さらに、舟木一夫、西郷輝彦とともに一世を風靡した「御三家」。知られざる３人の関係が明かされる。Part2では、日本レコード大賞を受賞した「霧氷」、その裏にあった衝撃の事実。そして、「子連れ狼」をヒットさせた吉田正の秘策とは!?橋が語る、昭和の歌姫・美空ひばりの素顔も！デビューから62年の2022年、歌手引退を決意したときの橋幸夫が語った2時間を余すところなくお送りします。【紹介する主な歌】♪潮来傘 ♪江梨子 ♪いつでも夢を ♪恋をするなら♪ゼッケンNO.１スタートだ ♪CHE CHE CHE チェッチェッチェッ♪恋のインターチェンジ ♪あの娘と僕（スイム・スイム・スイム）♪恋のメキシカン・ロック ♪雨の中の二人 ♪霧氷 ♪子連れ狼 ♪花の喧嘩旅♪今夜は離さない（with 安倍里葎子） ♪面影 渡り鳥 ♪歌

≪番組概要≫

【タイトル】 「武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル」

【放送日時】 2025 年 10 月３日（金）夜 7:00～8:54

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送