10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¸øÇ§¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¡Ø¶äº² 3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤ò¡Ö¹¾¸Í¡×¤«¤é¡Ö¶äº²¹â¹»¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¡¢3Ç¯ZÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¤Î¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØºùÉ÷¡Ù¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ÎºÇ¿·PV¤âËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖºùÉ÷¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¶äº²¡õ¶äÈ¬ÀèÀ¸¤é¤·¤¤Í·¤ÓÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡É¤È¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤¬¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºùÉ÷¡×¤Ï¡¢10·î14Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·èÄê¤·¡¢AppleMusic¡¦Spotify¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿PreAdd / Save¤ÏËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ÖºùÉ÷¡×¤ÎCD¤Ï¡¢11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁÉÁ¤¤ª¤í¤·»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOMICAL¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¤Ä¤è¤¬¤ë¥¬¡¼¥ë feat. ¤â¤Ã¤µ(¥Í¥¯¥é¥¤¥È¡¼¥¡¼)¡×¡¢¡Ö³ùÁÒSTYLE¡×¡¢¡ÖNE-CHU-SHOW¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¤È¤»¥µ¥ó¥À¡¼¡×°Ê¹ß¤Î¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤Î³èÌö¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë10·î5Æü¤Ë¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·Ò¤¤¤À¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×A¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¡Ö¤Ä¤è¤¬¤ë¥¬¡¼¥ë feat. ¤â¤Ã¤µ(¥Í¥¯¥é¥¤¥È¡¼¥¡¼)¡×¡¢¡Ö³ùÁÒSTYLE¡×¡¢¡Ö¤ª¤È¤»¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤¬ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤Î³Ú¶Ê¤òÆþÌç¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×A¡Ù¡ØCOMICAL¡Ù¤È¤â¤Ë¡¢AppleMusic¡¦Spotify¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿PreAdd / Save¤ÏËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ÖºùÉ÷¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
AppleMusic¡¦Spotify PreAdd / Save¡§https://botchiboromaru.lnk.to/ATZh5h
¢¡CD¾ðÊó
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://botchiboromaru.lnk.to/lfhSvS
¡¦½é²ó»ÅÍÍ¡õ´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§AICL-4813
7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁÉÁ¤¤ª¤í¤·»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêCD¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1¼ï¤òÉõÆþ
¢¨½é²ó»ÅÍÍ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§AICL-4811¡Á4812
¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤
7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁÉÁ¤¤ª¤í¤·»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
CD¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1¼ï¤òÉõÆþ
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.ºùÉ÷
02.¤µ¤è¤Ê¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¤¥º
03.ºùÉ÷ (Anime Edit)
04.ºùÉ÷ (Instrumental)
¡¦ÆÃÅµ¡§
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¡ÖºùÉ÷¡×´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¡ÖºùÉ÷¡×¥Ô¥Ã¥¯
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¡ÖºùÉ÷¡×¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥«¡¼¥É
±þ±çÅ¹¡§¡ÖºùÉ÷¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×A¡Ù
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®³«»Ï
AppleMusic¡¦Spotify PreAdd / Save¡§https://botchiboromaru.lnk.to/jroqJp
◾️¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOMICAL¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®³«»Ï
AppleMusic¡¦Spotify PreAdd / Save¡§https://botchiboromaru.lnk.to/8qbqQQ
¡Ö¤ª¤È¤»¥µ¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¤Ä¤è¤¬¤ë¥¬¡¼¥ë feat. ¤â¤Ã¤µ(¥Í¥¯¥é¥¤¥È¡¼¥¡¼)¡×¡Ö³ùÁÒSTYLE¡×¡ÖNE-CHU-SHOW¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù
10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
ºÇ¿·PV¡§https://lnk.to/tsmDrf
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ø¶äº² 3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡Ê¸¶ºî:¶õÃÎ±Ñ½©¡¿Ãø¼Ô:ÂçºêÃÎ¿Î¡Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¸øÇ§¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤È¤·¤Æ2006Ç¯¤è¤êÈ¯Çä(½¸±Ñ¼ÒJUMP j BOOKS´©¡Ë¡£ÉñÂæ¤ò¡Ö¹¾¸Í¡×¤«¤é¡Ö¶äº²¹â¹»¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯ZÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¤Î¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¶äº²¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´£¹ºý¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÎß·×Ìó280ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¤äÂæÏÑ¤Ç¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
¤À¤é¤·¤Ê¤¯Ãå¤¿Çò°á¡¢¶äÈ±¤ÎÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë»à¤ó¤Àµû¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¹â¹»¶µ»Õ¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¡£Èà¤¬Ã´Ç¤¤¹¤ë¡Ö¶äº²¹â¹» 3Ç¯ZÁÈ¡×¤Ï¡¢¥É¥ë¥ª¥¿¡¢¥²¥í¥¤¥ó¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥è¥é¡¼¡¢¥É£Ó¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¤Ê¤¼¤«¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢ËèÆü¤¬¥È¥é¥Ö¥ë»°Ëæ¡ª ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ë¶äÈ¬¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ü¤±¤¿´é¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¾¡¼ê¤ËË½¤ì²ó¤ë¡ª ¤ª¤¤¥£¥£¥£¡ª 3Z¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥©¥©¥©¥©¡ª¡© ¤¤¤Ä¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·¿ÇË¤ê¤Ê¶µ»Õ¤È¡¢£³£Ú¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡ª ÍÛ¥¥ã¤â±¢¥¥ã¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¶äº²Î®¤ÎÀÄ½Õ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡ª¡ª
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©¡¿Ãø¼Ô¡§ÂçºêÃÎ¿Î¡Ê½¸±Ñ¼ÒJUMP j BOOKS´©¡Ë
Áí´ÆÆÄ¡§¿¹ÏÆ¿¿¶×
´ÆÆÄ¡§ÅìÅÄ²Æ¼Â
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬¡¢Ì¤ÄêMark¶
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝÆâ¿ÊÆó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¤Ò¤È¤ß
¿§ºÌÀß·×¡§¹âÃ«ÃÎ·Ã
»£±Æ´ÆÆÄ¡§TOKUMORI
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß
²»³Ú¡§Audio Highs
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖºùÉ÷¡×¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë(Sony Music Labels/FUNSUI¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖUnderclass HERO¡×LONGMAN(Sony Music Labels¡Ë
À©ºî¡§BN Pictures
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://anime-gintama.com/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡§https://twitter.com/gintamamovie
YouTube¡Ö¶äº²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§ https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
¡Ö¶äº²¤Þ¤ë¤Á¤Ð¡¼¤¹º×¤ê¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://anime-gintama.com/gintama_2025event/
◾️¡ã¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë ONEMAN LIVE 2025 ¡ÖBOROSTYLE3¡Á¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤È¸µµ¤¤ÎÀÐ¡Á¡×¡ä
²ñ¾ì : Âçºå¡¦Yogibo META VALLEY
ÆüÄø : 2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö : 18:30 / 19:00
¥Á¥±¥Ã¥È : °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È\4,000¡¢³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È\2,000¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥È\15,000¡¢¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È\7,500¡Ê³ÆDÂåÊÌ¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÌµÎÁ¡¡Í×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼
¢¨Æþ¾ì½ç:VIP¥Á¥±¥Ã¥È¢ª¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¢ª°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¢ª³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È
¢¨³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûVIP¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
¡¦ºÇÍ¥ÀèÆþ¾ì
¡¦¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦ËÜÈÖÁ°³«ºÅ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ
¡¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥
¢¨¤ª³Ú¤·¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È17:00¤è¤êÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://eplus.jp/sf/detail/K000000499
ÆüÄø : 2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì : Åìµþ¡¦Veats Shibuya
»þ´Ö : 16:45 / 17:30
¥Á¥±¥Ã¥È : °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È\4,000¡¢³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È\2,000¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥È\15,000¡¢¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È\7,500¡Ê³ÆDÂåÊÌ¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÌµÎÁ¡¡Í×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼
¢¨Æþ¾ì½ç:VIP¥Á¥±¥Ã¥È¢ª¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¢ª°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¢ª³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È
¢¨³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûVIP¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
¡¦ºÇÍ¥ÀèÆþ¾ì
¡¦¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦ËÜÈÖÁ°³«ºÅ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ
¡¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥
¢¨¤ª³Ú¤·¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È15:00¤è¤êÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ô¤¢¡Ê¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://w.pia.jp/t/boromaru-o/
