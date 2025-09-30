カウント停止をめぐる裁判で、ユーチューブはトランプ大統領と和解した/CFOTO/Future Publishing/Getty Images/File

ニューヨーク（ＣＮＮ）米アルファベット傘下の動画投稿サイト、ユーチューブがドナルド・トランプ大統領のアカウントを停止した措置をめぐってトランプ氏に訴えられていた裁判で、ユーチューブ側がトランプ氏側に２４５０万ドル（約３６億円）を支払う和解案に同意した。

トランプ氏は２０２１年１月６日の米連邦議会襲撃事件をめぐってアカウントを停止され、ユーチューブとメタ、ツイッター（現在のＸ）のＳＮＳ大手３社を提訴していた。残る２社とは既に和解している。

裁判書面によると、和解金のうち２２００万ドルはホワイトハウス舞踏会場の建設支援などに充てられ、２５０万ドルは他の原告の非営利団体などに支払われる。

トランプ氏に起こされた訴訟に対しては、メタが今年１月に２５００万ドルで和解に同意。ニューヨーク・タイムズ紙によると、Ｘは約１０００万ドルを支払うことで２月に和解に持ち込んでいた。

ＳＮＳ各社がトランプ氏のアカウントを停止したのは、２１年１月の暴動に関するトランプ氏の投稿によって、暴力が一層あおられる危険があると判断したためだった。

しかし２５年１月にトランプ氏が大統領に就任して以来、テック大手各社は大統領と与党共和党に対し、全面的に支持しないまでも、以前に比べて同調的な姿勢を取るようになった。

２２年にツイッターを買収してＸに社名を変更したイーロン・マスク氏はトランプ氏のアカウントを復活させた。２３年２月にはメタが、翌月にはユーチューブがそれにならった。