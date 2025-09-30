六本木ヒルズ冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」11月4日点灯、恒例のクリスマスマーケットも開催
【女子旅プレス＝2025/09/30】東京・六本木ヒルズでは、クリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas 2025」を11月4日（火）〜12月25日（木）まで開催。約400m続くけやき坂がきらめきに包まれる冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」も点灯する。
「けやき坂イルミネーション」では、今冬もけやき坂の並木道において幻想的な“SNOW＆BLUE”のLED約93万灯を点灯。温かみのある街の灯りの中で、白銀の世界をイメージした輝きが通りを包み込み、ホリデーシーズンの高揚感を高めてくれる。
写真撮影をする際は、けやき坂通りの「エンポリオ アルマーニ」付近や「六本木 蔦屋書店」付近では、坂の上下からイルミネーションの全体像が撮影できておすすめだ。
また66プラザにも、カラフルなブーケをイメージしたイルミネーション 「Luminous Bouquet」が登場。
大屋根プラザでは19年目を迎えるクリスマスマーケットを開催。シュトゥットガルトのクリスマスマーケットを再現した空間で、グリューワイン、ソーセージといった本格的なドイツ料理の店など、合計10店舗が並び、心温まるクリスマス体験を届けてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜Roppongi Hills Christmas 2025開催概要＞
日程：11月4日（火）〜12月25日（木）
◆六本木の冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」
