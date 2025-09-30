ダコタ・ファニングが“恐怖の儀式”に巻き込まれるサバイバルホラー『箱の中の呪い』10.10配信 本予告解禁
ダコタ・ファニングが主演するサバイバルホラー映画『箱の中の呪い』が、10月10日よりParamount＋にて日米同時独占配信されることが決定。本予告が解禁された。
【動画】「今夜あなたは死ぬ」命を懸けた謎の儀式が始まる――『箱の中の呪い』本予告
本作は、真夜中に訪問してきた老婆から“死の宣告”を受けた主人公ポリーが、＜制限時間内に箱の中身を探しだす＞という、謎に満ちた儀式に突如巻き込まれていくサバイバルホラー。
ポリーを演じるのは、俳優のエル・ファニングを妹に持つダコタ・ファニング。ショーン・ペンの娘役で出演した映画『アイ・アム・サム』（2001）で鮮烈な子役デビューを果たすと瞬く間に人気を博し、『オーシャンズ８』（2018）や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）など話題作に出演。近年はM・ナイト・シャマラン製作の新感覚ホラー映画『ザ・ウォッチャーズ』（2024）でも観客を恐怖に陥れる演技を披露しており、本作で魅せるホラーヒロイン役にも期待が高まる。
監督を務めるのは、大手映画批評サイト「ロッテン・トマト」で批評家レビュー90％という高評価を得たホラー映画『ダーク・アンド・ウィケッド』（2020）や、『ストレンジャーズ／戦慄の訪問者』（2008）など、高クオリティのホラー作品を世に送りだしてきた鬼才ブライアン・ベルティノ。
本予告は、深夜、ポリーのもとに見知らぬ老婆が訪問してくるシーンで幕を開ける。寒空の下、道に迷った老婆をポリーは家に上げるが、突如空っぽの箱と砂時計を取り出し「今夜あなたは死ぬ。箱が求める物を出さない限り」と告げた老婆は、“何か”の開始を宣言。それは命を懸けた謎の儀式だった。
儀式の内容は、制限時間内に箱の中に【自分にとって必要な物】【自分が大嫌いな物】【自分が愛する物】をいれること。他人に協力を求めることも、逃げることも、間違ったものを箱に入れてしまうことも許されない理不尽な儀式に巻き込まれたポリーの身に、次々と恐怖体験が降り注ぐ。
自身の命を狙う子どもや怪奇現象が襲いかかる“恐怖の館”と化した自宅で儀式の攻略に挑むポリーは、やがて死の恐怖だけではなく、隠していた自分自身の闇にも向き合うことを強いられていく。なぜポリーはこの儀式に巻き込まれることになったのか？ 箱の中に入れるべき3つのものを探し当てることができるのか？ 恐怖と緊張の先に待ち受ける結末を見届けたい。
映画『箱の中の呪い』は、10月10日よりParamount＋にて日米同時独占配信。
