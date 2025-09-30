【50代】シャレたいけど、楽ちんが良い → 白髪ぼかしも叶う「ハイライトボブ」最強かも！

手間をかけずにオシャレに見せたい大人女性におすすめなヘアスタイルは、「ハイライトボブ」。自然な立体感や軽やかさを演出しつつ、白髪ぼかしにも効果的なのが嬉しいポイントです。今回は、手軽に美しさをキープできそうなハイライトボブをピックアップ。50代の忙しい毎日をラクにしてくれそうなヘアスタイルを、早速チェックしていきましょう。

こなれ感のあるオシャレなボブ

ふんわりとした立体感がこなれた印象のボブスタイル。くすみカラーとハイライトが白髪を自然にぼかしてくれそうです。@acco.mamaさんは、「頭頂部の白髪気になりにくいし奥行きも出るし」、「白髪気になるひとに激しくオススメしたいハイライト」とコメント。白髪を気にせずオシャレをもっと楽しめそうです。

明るめカラーも楽しめる

こちらは、気分があがりそうな明るめのハイライトボブ。極細のハイライトによって髪に陰影が生まれ、オシャレな立体感が演出されています。ヘアスタイリストの@dimo_and_kazumaさんによると、「一度ベースを作れば【4～6ヶ月】ブリーチは必要ありません！」とのこと。忙しい大人女性にぴったりです。

落ち着いた雰囲気が好みの人にも◎

こちらは、ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんが、「ナチュラル白髪ぼかしハイライトの前下がりショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトが自然に馴染んでいることで、派手になりすぎず上品な印象へ。落ち着いた雰囲気が好みの人も、ハイライトボブがおすすめです。

髪と頭皮へのダメージは少なめ

ナチュラルな毛流れがおしゃれなハイライトボブ。自然な髪色をベースにハイライトで白髪をカバーしています。ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんは、「毎回ハイライトを入れても根本の伸びた部分だけに薬剤を付けているのでダメージも最小限です」とコメントしていて、ダメージが気になる大人女性にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@dimo_and_kazuma様、@hanae.yamaguchi様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri