¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡¦Ã«¸ýÍý¤¬ËüÇî¡¦¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç´Ä¶·¼È¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼£Á£É¡Ö¥¦¥Ê¡×¤Ë¤Õ¤é¤ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤¬£³£°Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£±£°·î£´Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢µ¤¸õ´íµ¡¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¹ñÏ¢³«È¯·×²è¡Ê£Õ£Î£Ä£Ð¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¸¼¨¤Î°ì´Ä¡££²¿Í¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤òÂÎ¸³¸å¡¢£Õ£Î£Ä£Ð¤¬³«È¯¤·¤¿´Ä¶·¼È¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼£Á£É¡Ö¥¦¥Ê¡×¤Î¥Û¥í¥°¥é¥àÈÇ¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥¦¥Ê¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡¦Ã«¸ýÍý¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö»ä¤Ï£Á£É¤À¤«¤é¡¢Îø°¦¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£ÅÄÃæ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âµ¤¸õÊÑÆ°¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤Þ¤¸¤á¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¡ÖÀáÅÅ¤äÀá¿å¡¢°ÜÆ°»þ¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤âÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼Â¤ê¤¢¤ë²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã«¸ý¤Ï¡ÖÂ©¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥±¤¿¤¬¡¢¥¦¥Ê¤Ë¡Ö¸ÆµÛ¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤·¤ê¤È¤ê¡¢ÇÐ¶ç¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¦¥Ê¤Ë£²¿Í¤È¤âÂç´¶·ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¸³¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ã«¸ý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Á£É¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡Ä¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡Ö²ñÏÃ¤¬Â³¤¯¤·¡¢£±¤Ä¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¥Þ¥¸¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤â²¿²ó¤â¤½¤³¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¥ÅùÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤ÇÄù¤á¤¿¡£
